T24 LogoT24 Logo
Gündem

''EĞİTİMİ BOYKOT'' İLANLARINA TOPLATMA DİYARBAKIR (A.A)

16 Eylül 2010 18:02

-''EĞİTİMİ BOYKOT'' İLANLARINA TOPLATMA  DİYARBAKIR (A.A) - 16.09.2010 - Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, reklam panolarına asılan ''eğitimi boykot'' ilanlarının toplatılması yönünde karar aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin değişik yerlerindeki reklam panolarına asılan Kürtçe ilanlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinden ilanların el konularak toplatılması yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, ilanların asılı bulunduğu reklam panolarından toplatılmasına karar verdi.  Kararda, ''İlanda yer alan ibarelerin terör örgütü PKK'nın müzahir tabanı ve sempatizanlarına yönelik söylemlerini çağrıştıran içerikte olup örgütün görüş ve düşüncelerinin toplum tarafından benimsenmesi, kabullenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik çağrı niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi. Mahkemenin kararı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca emniyet müdürlüğüne iletildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24