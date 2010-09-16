'Eğitimi boykot' ilanları toplatılacak

T24 - Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, reklam panolarına asılan ''eğitimi boykot'' ilanlarının toplatılması yönünde karar aldı.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin değişik yerlerindeki reklam panolarına asılan Kürtçe ilanlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinden ilanların el konularak toplatılması yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.





Mahkeme heyeti, ilanların asılı bulunduğu reklam panolarından toplatılmasına karar verdi. Kararda, ''İlanda yer alan ibarelerin terör örgütü PKK'nın müzahir tabanı ve sempatizanlarına yönelik söylemlerini çağrıştıran içerikte olup örgütün görüş ve düşüncelerinin toplum tarafından benimsenmesi, kabullenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik çağrı niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi. Mahkemenin kararı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca emniyet müdürlüğüne iletildi.



