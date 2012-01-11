T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğitime kar tatili ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 12:39

-Eğitime kar tatili ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Etkili kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Ankara, Burdur ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde ilköğretim okulları ile liselerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Kastamonu'da, merkeze bağlı 91, ilçelerden Araç'ta 71, Daday'da 40, Devrekani'de 48, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 22, Küre'de 31, Taşköprü'de 83, Tosya'da 30 olmak üzere toplam 428 köy yolu ulaşıma kapandı, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.  Ankara'nın Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Elmadağ merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, Elmadağ'a bağlı 7 köy ve 3 mahallenin bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Nallıhan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Burdur'un Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.  Çankırı'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta ve Çerkeş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği, iki ilçede de kar yağışının devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24