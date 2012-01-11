-Eğitime kar tatili ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Etkili kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Ankara, Burdur ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde ilköğretim okulları ile liselerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Kastamonu'da, merkeze bağlı 91, ilçelerden Araç'ta 71, Daday'da 40, Devrekani'de 48, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 22, Küre'de 31, Taşköprü'de 83, Tosya'da 30 olmak üzere toplam 428 köy yolu ulaşıma kapandı, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ankara'nın Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Elmadağ merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, Elmadağ'a bağlı 7 köy ve 3 mahallenin bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Nallıhan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Burdur'un Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi. Çankırı'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta ve Çerkeş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği, iki ilçede de kar yağışının devam ettiği bildirildi.