Eğitime kar engeli; hangi illerde okullar tatil?

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün Ankara, Trabzon, Rize, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Denizli, Kars, Van, Muş, Elazığ, Bursa, Yozgat, Diyarbakır ve Siirt, Karabük, Şırnak, Bitlis, Artvin, Bartın, Düzce, Nevşehir, Erzincan, Muş’un Bulanık, Kastamonu’nun Küre, Denizli’nin Çardak ve Babadağ ilçelerinde okullar tatil edildi.

Kocaeli'nde kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.



Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiği, buzlanmanın yarın da devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece tahmin edildiği kaydedildi.



Elverişsiz hava şartlarının mağduriyete yol açmaması amacıyla rehabilitasyon merkezleri dahil, Kocaeli genelindeki anaokulları ile ilkokul ve orta öğretimde eğitime 9 Ocak Cuma ara verildiğinin vurgulandığı açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



İl genelinde yerleşim yerlerinde karla mücadelenin sürdürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tatil olan günlerdeki dersler için telafi eğitimi programı uygulanacağı bildirildi.



Olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaeli'nde 6 Ocak Salı'dan itibaren eğitime ara verilmişti.



Denizli



Denizli'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle üç gündür eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.



Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesinden dolayı mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla 9 Ocak Cuma Sarayköy ve Beyağaç ilçelerindeki okullar hariç, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamanın geçerli olduğu yerleşimlerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kars



Kars'ta elverişsiz hava koşulları dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, kent merkezinde etkili olan tipi ve buzlanmadan dolayı 9 Ocak Cuma ilk ve orta dereceli okulları tatil ettiklerini söyledi.



Kentte kamu, kurum ve kuruluşlardaki engelli, hamile, bebek emziren kadın ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de aynı gün idari izinli sayılacak.



Arpaçay, Digor, Selim, Sarıkamış ve Suzuz ilçelerinde eğitime 9 Ocak Cuma ara verildiği daha önce duyurulmuştu.



Van



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Van'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile Başkale, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.



Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile Başkale, Erciş, Saray ve Özalp ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.



Aynı gün kamuda çalışan, hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.



Muş



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Malazgirt ilçesi hariç il genelinde eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Malazgirt ilçesi hariç tüm ilçe ve il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.



Elazığ



Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.



Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporu çerçevesinde, hava sıcaklığındaki aşırı düşüş ve buzlanmanın neden olabileceği riskler dikkate alınarak il genelinde eğitim öğretime 9 Ocak Cuma günü de ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.



Bursa



Bursa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.



Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Keles, Harmancık, Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, Büyükorhan ilçesine bağlı köylerdeki okullar ile Gürsu TOKİ okullarının yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Cuma günü de tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Gemlik, Büyükorhan, inegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Gürsu, Nilüfer, Kestel ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim yapılan okulların da tatil edildiği, personelin idari izinli sayıldığı belirtildi.



Yozgat

Yozgat il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığı bildirildi.



Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime 9 Ocak Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Çayıralan ilçesinde ise taşımalı eğitimin yapılmayacağı ifade edildi.



Diyarbakır



Diyarbakır ve Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Cuma merkez ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, ayrıca yarın engelliler ve hamilelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.



Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.



Siirt



Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Cuma tatil edildi.