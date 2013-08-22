Eğitimde en iddialı proje olarak başlayan FATİH soruşturmalık oldu

Büyük umutlarla başlayan FATİH Projesi'nde 5 hedeften sadece 1'i tutturulabildi. Proje harcamaları için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla soruşturma açıldı.

Eğitim alanında Türkiye ’nin en iddialı projelerinden biri olarak başlayan FATİH (Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla soruşturuluyor. İddialar arasında hedeflerini tutturamayan projenin tanıtımı için 33 milyon lira para harcanması, proje kapsamında tutulan 4 avukata 1 milyon liraya yakın ödeme yapılması, kurumdaki öğretmenler yollanarak yerlerine alınan personele, öğretmenlerin 2-3 katı maaş ödenmesi yer alıyor.

Dersler tablet ve akıllı tahtayla işlenecekti

Can Güleryüz'ün Radikal'de yer alan haberine göre akıllı tahta, tablet bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin Türkiye’deki tüm okullara yayılmasını içeren FATİH, 2011 Genel Seçimleri döneminde ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından meydanlardan halka duyurulan proje, büyük umutlarla başladı. Ancak bir türlü ilerlemeyen projenin geleceği konusunda kuşkular ortaya çıkarken projenin Milli Eğitim Bakanlığı ayağından sorumlu genel müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ndeki (YEĞİTEK) harcamalar dikkat çekti.

Parasal harcamalar konusunda şu iddialar ortaya atıldı:

Bakanlığa bağlı Hukuk Müşavirliği’nde 21 avukat varken 2013 yılının ilk 6 ayında FATİH kapsamında kurum dışından tutulan 4 avukata 955 bin TL ödeme yapıldı.

2013’ün ilk 6 ayında FATİH’in tanıtımı için yapılan fuar organizasyonları ve diğer alımlar dahil toplam 33.572.489,16 TL harcama yapıldı.

Genel Müdürlük binası, proje kapsamında akıllı binaya çevrilmekte ve çatısı uzay çatı şekline dönüştürülmekte. Genel Müdürlük’te 2 milyon TL’ye 4 toplantı odası yapıldı. Genel Müdürlük bünyesinde stüdyolara küçük birkaç değişiklik yapılarak yeniymiş gibi lanse edildi. Bu stüdyolar, uzman kadroların görevlerine son verilmesi nedeniyle atıl vaziyette bulunmakta.

13.02.2013 tarihinde 142 öğretmenin Genel Müdürlük’teki görevlerine son verildi. Kalan 147 öğretmenin görev süresi 30.06.2013 tarihinde doldu. Gönderilen 142 öğretmenin yerine TÜRKSAT tan 36, TÜBİTAK’tan 20 personel görevlendirildi. Öğretmenlere 2000-2500 TL ücret ödenirken kurum dışı görevlendirilen personele 4000-6000 TL ücret ödenmeye başlandı. İddialar üzerine Bakan Avcı’nın talimatıyla MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’ndan Başdenetçi Erdem Doğruer ile Denetçi Faruk Okumuş’un iddiaları soruşturmaya başladığı öğrenildi. YEĞİTEK’te yaşanan sorunlar sadece FATİH Projesi ile sınırlı değil. SBS başta olmak üzere MEB bünyesinde organize edilen sınavların tümünü gerçekleştiren Genel Müdürlük, sınavlardaki hataları nedeniyle de eleştiri konusu oldu.

Fransızca testine İngilizce cevap anahtarı

Geçen yıl da SBS ek yerleştirmede ‘hata’ yapan Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı bu yıl da Fransızca ve Almanca sorularını yanıtlayan adayların yanıtlarını İngilizce cevap anahtarıyla karşılaştırarak puan hesaplamasına giderek bir skandala imza attı. Bu konulara ilişkin de inceleme ve soruşturma yürütülüyor.

Projede bir arpa boyu yol alındı

FATİH Projesi’nde yaşanan aksaklıklar bakanlığın resmi belgelerine yansıdı. Bakanlığın yıllık hazırladığı ‘Faaliyet Raporu’na göre, proje kapsamında 2012 yılında konulan 5 hedeften sadece birine ulaşılabildi.

Projeyle 21 bin 689 okulun internet altyapısının yenilenmesi hedeflenmişti. Sadece 154 okulun internet altyapısı yenilendi.

21 bin 689 okulda akıllı tahta uygulamasına geçilmesi hedeflendi. 3 bin 657 okulda akıllı tahta uygulamasına geçilebildi.

Aynı sayıda okulda sunucu ve bilgisayar yenilenmesi hedeflendi ancak 216 okulda kalındı.

295 bin akıllı sınıf oluşturulması hedeflenmişken 84 bin 921 akıllı sınıf oluşturulabildi.

Bakanlığın ulaşabildiği tek hedef ise 110 uzaktan eğitim merkezi kurulumunun

tamamlanması oldu.