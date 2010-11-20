Eğitimde 'akllı tahta dönemi' başlıyor

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni projesiyle her sınıfta internet bağlantılı dizüstü bilgisayar ile elektronik projeksiyonlar olacak. Öğrenciler evlerinde de okulun bilgisayar ağına bağlanarak ödevlerini güncelleyebilecek...





Eğitim ve öğretimde niteliği artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla geliştirilen “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (F@tih) Projesi”nde sona gelindi. Üzerinde uzun süredir çalışılan ve eğitimde reform sayılacak köklü değişiklikler içeren projenin tanıtımı Pazartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri (EĞİTEK) Genel Müdürü Mahmut Tuncer, projenin teknolojik gelişmeleri eğitime yansıtacak bir proje olduğunu belirterek, tüm öğrencilere aynı imkanı sunmayı istediklerini, eşitliği sağlamak amacıyla proje kapsamında okullarda teknolojiyi kullanacaklarını söyledi.

Tüm okulları kapsayacak!

Projenin ülke genelinde tüm okullarda uygulanacağını kaydeden Tuncer, bilişim teknolojisi araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde etkin kullanımı için, okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim okullarındaki 570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanacağını söyledi. Tuncer, şöyle devam etti: “Proje kapsamında artık okullarda bilgisayar sınıfı olmayacak. Her sınıfta bir bilgisayar olacak. Her sınıfta internet olacak.

Her sınıfta projeksiyon cihazı bulunacak. Sadece şehir merkezleri değil, köy okullarında da uygulanacak. Proje, kademeli olarak üç yıl içinde tamamlanacak. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, donanım ve yazılım alt yapısının tamamlanması da projenin amaçları arasında bulunuyor.”



Sınıflar ‘akıllı’ olacak!

Proje kapsamında her okulda akıllı tahta bulunacağını söyleyen Tuncer, getirilecek yenilikleri şöyle sıraladı: “Akıllı e-kitaplar kullanılacak. Her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, doküman kamera ile mikroskop kameranın bulunduğu akıllı sınıf oluşturulacak.

Öğretim programlarında yer alan ders içerikleri için öğrenme nesneleri hazırlanacak ve e-kitap formatında elektronik ortama aktarılacak. Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı biçimde ulaşabilecek. Öğretim programlarının BT içerecek hale getirilmesi proje bileşeni kapsamında, öğretmen kılavuzlarının programları okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısının ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerek şekilde yinelenmesini içermektedir.”



Proje 3 yılda tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından üç yılda tamamlanacağını söyleyen Tuncer, “Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım altyapısı, e-içerik, öğretim programı, hizmetiçi eğitim ve bilinçli güvenli internet kullanımı aşamalarının tamamlanması amaçlanmaktadır” dedi. Tuncer, okullarda görev yapan yaklaşık 600 bin öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için eğitileceğini de söyledi.



Bu yıl okulların yüzde 40’ında uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, F@tih Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl itibarıyla okullarımızın yüzde 40’ında uygulamayı hedefliyoruz’’ demişti.