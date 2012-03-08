Eğitimde 4+4+4 formülü Meclis Komisyonu'nda kavga çıkardı

T24- Kademeli eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin bugünkü görüşmeleri kavgalı başladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin görüşmelerinde milletvekilleri arasında kavga çıktı.



Görüşmelere, komisyon üyesi olmayan çok sayıda AK Parti ve CHP milletvekili de katıldı.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı'nın, teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmelerin tamamlandığı sözleri üzerine CHP milletvekilleri ''Tamamlanmadı'' diyerek tepki gösterdi.



Avcı'nın, teklifin 3. maddesi üzerinde 6 önerge bulunduğunu, bunlardan 4 önergenin aynı içerikte olduğunu söylemesi üzerine CHP milletvekilleri, komisyon başkanlık divanının oturduğu kürsüye doğru yürüdü. CHP'liler, madde üzerinde görüşmelerin tamamlanmadan önergelere geçilmesine karşı çıktı. Bu arada AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü, kavga eden milletvekillerini araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Kavgayı engellemeye çalışırken sinirlenen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sandalyeye çıktığı görüldü.



Bazı CHP milletvekilleri, AK Parti'li bir milletvekilinin danışmanının, kavgaya karıştığını iddia ederek, üzerine yürüdü.



Kavganın uzaması üzerine komisyonun çalışmalarına iki saat ara verildi. CHP Grup Başkanvekili Muherrem İnce, CHP milletvekillerine salondan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı Avcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 4 önergenin aynı mahiyette olduğu için birleştirildiğini ancak önerge sahibi olarak CHP milletvekilleri Ali Haydar Öner, Engin Özkoç, Lütfi Baydar ve Nur Serter'e söz vereceğini açıkladı.



Komisyon Başkanı Avcı, toplantıya ara verdikten sonra grup başkan vekilleriyle kısa süreli bir toplantı yaptı.

Kadınlar günü jesti





Milletvekillerinden kadınlar günü jesti de geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, kadın milletvekillerine ve salonda bulunan kadınlara kırmızı gül, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan karanfil, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner de gül rozeti verdi.

Komisyon çalışmalarına öğleden sonra devam edecek.

