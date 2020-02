Eğitimcilerden rapor: Öğretmen atama süreci şeffaf biçimde yönetilmeli

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Eğitimde Reform Girişimi, (DİERG) sözleşmeli öğretmen atama sürecinde uygulanan sözlü sınav sistemine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda “Öğretmen atama sisteminin tarafsızlığı ve atama sürecinin şeffaf biçimde yönetilmesi gerekmektedir” denildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre DİERG’in hazırladığı raporda bu uygulamanın aksaklıkları ve uygulamaya yönelik öneriler sıralandı. Metinde, “Öğretmen atama sisteminin tarafsızlığı ve atama sürecinin şeffaf biçimde yönetilmesi; Bakanlığa ait belgelerde de belirtildiği gibi 'yüksek nitelikli iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlayıcı ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı daha da iyileştirici, mesleğin statüsünü güçlendirici' etkide bulunacaktır” denildi.

DİERG hakkında bilgi verilen raporun ilk bölümünde, “DİERG okulöncesinden üniversiteye dek süregelen ve eğitim öğretimde her branşın, her sınıfın, lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin yaşadığı sorunların tespit edilmesi, izlenmesi, araştırılması, değerlendirilmesi; notlar, raporlar hazırlanması; paneller, çalıştaylarla özel ve genel konuların irdelenmesi; sorunlara çözüm yollarının aranması, olumlu süreçlerin ve sonuçlarının her okula taşınması amacındadır” ifadeleri kullanıldı.

Mülakata ilişkin bilgi verilen raporda “Nisan 2018 döneminde ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik kadrosu için 123 bin 538 başvuru yapılmış ancak KPSS sıralaması gereğince 59 bin 901 aday mülakata davet edilmiştir. Mülakata davet edilen 59 bin 901 adaydan sadece 20 bin 127 öğretmen sözleşmeli olarak atanacak. Mülakat sonucu verilen puan 6 ay geçerlidir. Ataması yapılmayan öğretmen ilk 6 ay içinde yeni kontenjan ilan edilirse, isterse tekrar mülakata girmek zorunda kalmadan tercih zamanı tercihte bulunabiliyor” denildi.

Tartışmalara neden olan mülakat merkezler için ise şu ifadeler kullanıldı: “Mülakata yönelik kitaplar, videolar ve örnek mülakat seslendirme kayıtları alabildiğine artmaktadır. Mülakatları yapan komisyon üyelikleri ve mülakat içerikleri, komisyon kararları önceki yıllarda yoğunca tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat merkezi sayısını 2017 Şubat ayında 18’den 7’ye düşürmüştür. Mülakat merkezi sayısı 2018 yılında tekrar 16’ya çıkarılmıştır.”

Öneriler

Sözlü sınava ilişkin toplamda 23 öneri sıralandı. Bu öneriler özetle şöyle: Sözlü sınav ve mülakat uygulamasının öğretmen alımında ‘tek ve son belirleyici’ olmasından vazgeçilmesi. Branşlar bazında ilan edilen kontenjanı kat kat aşan sayıda adayın mülakata davet edilmemesi. Komisyonlarca düzenlenmiş değerlendirme formlarına adayın erişimine imkân verilmesi. Mülakata katılan adayın akademik geçmişinin sıfırlanmaması. Eğitim fakültelerine ve ataması yapılacak öğretmenlerin stajyerlik dönemine daha fazla dikkat harcanması. Sözlü sınav ya da mülakat yapacak üyelerin arasında Ölçme ve Değerlendirme bilen bir üyenin olması. Mülakata katılacak aday öğretmenlerin listesinin gizli tutulması. Komisyon üyelerinin, kadın ya da erkek öğretmeni kravat, takım elbise giyip giymediğine, giydiği ayakkabıya göre, eski olup olmadığına bakıp değerlendirmemesi.

Süreci takip edeceğiz

Önerilerin ardından ise “Sonsöz” başlığında sürecin takip edileceği vurgulandı. Bu başlıkta kısaca “Öğretmen atama sisteminin tarafsızlığı ve atama sürecinin şeffaf biçimde yönetilmesi; Bakanlığa ait belgelerde de belirtildiği gibi “yüksek nitelikli iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlayıcı ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı daha da iyileştirici, mesleğin statüsünü güçlendirici” etkide bulunacaktır. Eğitim öğretimin her bileşenini ve eğitimi öğretimi etkileyen her gelişmeyi takip eden DİERG, sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlanana dek gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya, görüş bildirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.