Eğitimci ve doktorlardan Başbakan'a: 66 aylığı okula göndermek ihanettir

Başbakan Erdoğan’ın 66 aylık çocuklara rapor alan ailelere ‘Onları evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum’ sözlerine eğitimci ve doktorlardan cevap geldi. Uzmanlar, 66 aylık çocukların okula gönderilmesinin ‘ihanet’ olduğunu savundu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “66 aylık çocuğa rapor alanları, evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Niye evladım ‘gerizekalı’ diyorlar” sözlerine eğitimciler, hekimler ve siyasilerden tepki yağdı. Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'teki haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Rapor kapısını AKP açtı. Başbakan’ın özeleştiri yapması lazım” dedi. Eğitim sendikaları, 66 aylık çocuğunu okula gönderen ailelerin çocuklarına “ihanet” edeceklerini savundu; Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özdemir Aktan ise, “Başbakan, hekimleri töhmet altında bıraktı” diye konuştu.



‘Eğitim Başbakan’ın alanı değil’



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Sayın Başbakan’ın, bu sözlerle maksadını aştığını düşünüyorum ve bu açıklamasını, 4+4+4’e yönelik eleştirilerden bunaldığını gösteren bir işaret olarak değerlendiriyorum. Bu sözlerin eğitim bilimiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Çocuğunu iyi gözlemleyen, “çocuğum, ilkokula başlayamaz, daha kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamıyor” diyen anneler, çocuklarını bu şartlarda okula gönderirlerse, asıl ihaneti yapmış olurlar. Velilerin çocuklarını okula göndermek istememesinin bilimde, tıpta karşılığı vardır. Sayın Erdoğan en kısa zamanda bu ifadesini düzeltmelidir.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız: Asıl ‘ihaneti’, bu olumsuzlukları görmek istemeyen ve 60 ay uygulamasında “Ben yaptım oldu” mantığıyla ısrarcı olan Başbakan’ın kendisi yapıyor. Bu konu, Başbakan’ın kendi alanıyla ilgili değil. Uzmanların raporları ortadayken, bunları anlamama çabasının devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmadığını düşünüyorum.

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir: Başbakan Erdoğan, insanları küçük gören, dışlayan bir tavırla bu sözleri sarfetmiş. Sözlerin bilimsel ve pedagojik bir yanı yok. Ancak velilerin yine de rapor almak yerine, 72 aydan küçük çocuklarını okula göndermemelerini ve yargıya başvurmalarını öneriyorum.



‘Hekimleri töhmet altında bıraktı’



Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan: Başbakan’ın ağzından bu sözleri duymak üzüntü verici. Başbakan, bu sözleriyle hekimleri “gerçek dışı rapor” veriyorlarmış gibi suçluyor. Halbuki hekimler, yalnızca yaşına uygun gelişim özelliği göstermeyen çocuklara rapor veriyor. Ayrıca çocuklara her zaman ‘gerizekalı’ raporu da verilmiyor. Başbakan yanlış bilgilendiriliyor, yanlış yönlendiriliyor. Biz hekimler olarak 66 aylık çocukların ilkokula başlatılmamasından yanayız. Türkiye’de 66-72 ay arasında 600 bin çocuk var. Bu sorun raporla çözülmez. Nasıl 60-66 ay arası çocukların okula başlaması veli iznine tabi tutulduysa, 66-72 aylıklar için de aynısı yapmalıdır.



‘Rapor kapısını AKP açtı’



CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter: Başbakan’ın bu sözleri önce kendine bir özeleştiri olarak yöneltmesi lazım. Aileyi rapor alma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmak etik dışı bir durum. Velilere böyle bir raporun kapısını açan da bizzat AKP hükümeti. Bu raporun sadece zekâ geriliğiyle ilgili değil, çocuğun fiziki, bedensel yetersizlikleri veya duygusal yönden eğitime hazır olup olmadığı gibi pek çok ölçüm sonucu verilen bir rapor olması icap eder. Ancak bu ne yazık ki otomatiğe bağlandı. Çocuğun eline bir kalem tutuşturup iki tane daire çizebiliyor mu, çizemiyor mu diye bakılarak, ihtisas sahibi olmayan hekimler aracılığıyla veliler rapor almaya yönlendiriliyor. Bunun sorumlusu Başbakan’ın kendisidir. Dolayısıyla bu eleştirileri başka kanallara yöneltmenin ve velileri bundan sorumlu tutmanın hiçbir mantığı yok.