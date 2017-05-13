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Eğitimci Gülmen ve Özakça'ya destek verenlere gece yarısı müdahalesi!

"O alanı bırakmayacağız. Herkesi Yüksel'i sahiplenmeye çağrıyoruz"

13 Mayıs 2017 12:11

Ankara'da Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelenlere polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerine destek vermek isteyen yaklaşık 30 kişi Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada gecenin geç saatlerine kadar bekleyen grubun çevreye rahatsızlık verdiğini öne süren polis ekipleri gruptakilere dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Gruptakiler dağılmayınca, polis müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı.
 

Özakça'dan açıklama

Polis müdahalesiyle ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Semih Özakça, "O alanı bırakmayacağız. Herkesi Yüksel'i sahiplenmeye çağrıyoruz. Polis, iktidarın talimatiyla direniş alanımıza saldırıyor" ifadelerini kullandı.

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