"Eğitim veriyordum" diyerek köpeğini döven kişiye para cezası!

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir köpeği döverken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ürdünlü gence, bin 500 lira para cezası kesildi. Ürdünlü genç, köpeğine eğitim verdiğini öne sürdü. Köpek ise koruma altına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin sokak ortasında köpeğini döverken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması hayvanseverleri harekete geçirmişti. Yapılan şikâyetin ardından harekete geçen polis, kısa süre içinde Ürdün uyruklu Safa Hasan H.'ye (42) ulaştı.

Tercüman aracılığı ile yapılan görüşmede köpeğin kendisine ait olduğunu olayın oğlu Wade A.H.M. (19) tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. 19 yaşındaki Ürdünlü genç ise köpeğine eğitim verdiğini, bu nedenle hayvanı dövdüğünü iddia etti. Gence bin 500 lira para cezası kesilirken köpek muhafaza altına alındı.