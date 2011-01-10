Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 5 şehit

T24

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI



Basın mensuplarına yasak







CEYLANOĞLU VE BERK KAZA YERİNDE



Eğitim uçuşu yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterle akşam saatlerinde irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından askeri helikopterin enkazına Ankara'nınTuluntaş köyü yakınlarında ulaşıldı.Henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen helikopterdeki uçuş eğitmeni üsteğmen ile dört teğmen şehit oldu."Kaza, evime yakın bir yerde oldu. Evimin önünde yakın bir uçuş gördüm, ne oluyor diye baktığımda karaltı içinde kayboldu...Bulunması kolay bir yer ancak büyük bir talihsizlik ki çok karanlık ve sis var. Projektörlerler bile zor bulduk...Ben askeri araçla arama yapan ilk ekipteydim. 200 kişilk askeri ekiple beraberdik. Şu an 500-600 kadar insan var. Gözümle görmedim ama 5 şehit olduğu söylendi. Teğmen ve üsteğmenler...Kötü bir manzara..."Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.5 kara pilot subayın şehit olduğu helikopterin enkazına Gölbaşı’na bağlı Tuluntaş köyü yakınlarındaki bir arazide ulaşıldı. Bu arada helikopterin saat 18.30 civarında havalandığı ve 2.5 saat içinde geri dönmesi gerektiği ancak helikopterden haber alınamayınca harekete geçildiği öğrenildi. Ankara İl Jandarma ekipleri de olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta güvenlik önlemi alarak basın mensuplarının içeri girmesine izin vermedi.''Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait, gece eğitimi için uçuşa çıkan UH-1 tipi bir helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara'nın Tuluntaş Köyü civarına düşmesi sonucu beş kara pilot subayımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir.''Bu arada, şehit subayların cenazelerinin, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine götürüleceği bildirildi.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile Kara Kuvvetleri Eğitimi ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Komutanlar, yetkililerden, kazayla ilgili bilgi aldı. Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu arada, arama çalışmalarına şehit pilotların silah arkadaşları da katıldı. Şehitlerin silah arkadaşlarının, gözyaşlarına engel olamadıkları gözlendi. Arama çalışmalarına askeri helikopterler, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Arama Kurtarma ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile köylüler de traktörleriyle katıldı. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına katılan köylülerden Sadık Ergin, AA muhabirine, kendisinin Tuluntaş köyünde yaşadığını, akşam saatlerinde köyün hoparlörlerinden askeri bir helikopterin düştüğüne yönelik anons yapıldığını söyledi. Arama çalışmalarına köylülerin de katıldığını belirten Ergin, enkaza ilk olarak askerlerin ulaştığını bildirdi. Ergin, düşen helikopterin enkazının bir taş ocağının yakınlarında bulunduğunu ifade etti.