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Eğitim uçağı kayıp İZMİR (A.A)

16 Ocak 2012 20:59

-Eğitim uçağı kayıp İZMİR (A.A) - 16.01.2012 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağının kayıp olduğunu, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde, Aslanburnu mevkisi civarında eğitim uçağı düştüğünü söylediğini, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi. Vali Kıraç, görgü tanıklarının, bir eğitim uçağının saat 16.30-16.45 civarında Foça'nın kuzeyi 7-8 kilometre açığında Aslanburnu yakınında denize düştüğü yönünde bilgi verdiğini söyledi. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağından haber alınamadığını, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve arama kurtarma birliklerinin bölgede arama tarama çalışmalarına başladığını belirten Vali Kıraç, ''Görgü tanıkları Foça ilçesinin kuzeyinde eğitim uçağı düştüğünü söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalarda henüz uçak bulgusuna rastlanılmadı'' dedi. Foça Kaymakamı Adem Arslan da balıkçıların Aslanburnu civarında uçak düştüğü yönünde ihbarda bulunduğunu kaydetti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise görgü tanıklarının, karadan 7 kilometre kadar açıkta uçağın denize düştüğünü söylediklerini ifade etti. Helikopterlerin arama çalışması yürüttüğü bölgede, ambulansları ekipleri de hazır bekletiliyor.

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