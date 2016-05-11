Eğitim uçağı düştü

AtlasGlobal Havayolları'na ait uçuş okuluna bağlı tek motorlu uçak, öğle saatlerinde Edremit Koca Seyit Havalimanı'na inişi sırasında düştü. 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
CNN Türk'ün haberine göre, eğitim uçuşuna çıkan 2 kişilik DA-20 C1 tipi pervaneli uçak, bugün saat 13.31'de iniş sırasında havalimanı yanındaki boş araziye düştü.
Düşme sonucu TC-EDU tescilli uçağın kuyruğu koparken, olaya 35 saniye içinde Edremit Koca Seyit Havalimanı ARFF ekipleri müdahale etti.
Uçakta bulunan öğretmen pilot ve öğrenci pilot hemen kokpitten çıkarılarak 112 Acil Servisi'ne teslim edildi.
Uçakta kırım nedeniyle meydana gelen yakıt sızıntısı nedeniyle ARFF ekipleri toprak alandaki uçağı emniyete aldı.
Kazanın ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, uçak kaza kırım ekipleri tarafından inceleniyor.