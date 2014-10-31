Eğitim uçağı binaya çarptı; 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kansas eyaletine bağlı Wichita kentinde küçük bir uçağın Mid-Continent Havalimanı çevresindeki uçuş eğitim binasına çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Hawker Beechcraft King Air tipi çift motorlu uçakta ve uçağın çarptığı binada kaç kişinin olduğu henüz netlik kazanamazken, 5 kişiden haber alınamadığı bildirildi.



ABD sivil havacılık yetkilileri, uçağın kalkış sırasında bir motorunun durması sonucu iki katlı binanın çatısına düştüğünü ve kaza sonucu binanın yıkıldığını açıkladı.