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Dünya

Eğitim uçağı binaya çarptı; 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kansas eyaletinde bir eğitim uçağı Mid-Continent Havalimanı yakınlarında bir binaya çarptı

31 Ekim 2014 00:23

ABD'nin Kansas eyaletine bağlı Wichita kentinde küçük bir uçağın Mid-Continent Havalimanı çevresindeki uçuş eğitim binasına çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Hawker Beechcraft King Air tipi çift motorlu uçakta ve uçağın çarptığı binada kaç kişinin olduğu henüz netlik kazanamazken, 5 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ABD sivil havacılık yetkilileri, uçağın kalkış sırasında bir motorunun durması sonucu iki katlı binanın çatısına düştüğünü ve kaza sonucu binanın yıkıldığını açıkladı. 

 

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