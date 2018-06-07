'Eğitim süresi uzadıkça, miyop olma ihtimali artıyor'

Times'ta yer alan bir haberde, eğitim görülen süre ne kadar uzarsa, görme yeteneğinin o kadar çok zarar gördüğü tezinin bilimsel bir araştırmayla kanıtlandığı belirtiliyor.

Haberde, üniversite okumanın ya da okumamanın gözlük takmak zorunda kalıp kalmayacağınızda belirleyici olabileceği vurgulanırken, bazı uzakdoğu ülkelerinde çocukların yüzde 80'inin gözlerinin bozuk olduğu söyleniyor.

Cardiff ve Bristol Üniversiteleri'nden uzmanların yaptığı araştırmanın ayrıca, kapalı mekanlarda çok fazla zaman geçirmenin son 50 yılda miyop vakalarının neden iki katına çıktığını da açıklayabileceği vurgulanıyor.

Habere göre uzmanlar araştırmada 68 bin kişinin genetik bilgilerini inceledi.

Genetik olarak daha uzun süre eğitim almaya yatkın olanların miyop olma ihtimallerinin daha büyük olduğu, genetik olarak miyop olmaya yatkın olmanınsa insanları daha uzun süre eğitim almaya yöneltmediği saptandı.

Uzmanlar buradan da, görme yeteniğine zarar verenin daha uzun süre eğitim almak olduğu sonucuna vardı.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmayı yapan ekibini başkanı, Cardiff Üniversitesi'nden Jes Guggenheim, "16 yaşında okulu bırakan birine kıyasla, bir üniversite mezunu bir diyopter daha miyop olur. Bu fark da göz doktoruna gittiğinizde önünüze konan harflerin alt yarısını okuyamamanız anlamına gelir" dedi.

Guggenheim kitap okumak ve gözlerin bozulması arasındaki ilişkinin de kesin olmayan kanıtlara dayandığını, ancak kitap okumanın büyük ihtimalle daha çok kapalı mekanlarda kalmak anlamına geldiğini de söyledi.