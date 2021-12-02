Eğitim sistemini eleştirip "Millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere" diyen Yeni Şafak yazarına MEB'den konferans

Yazılarında Türkiye’deki eğitim sistemini ve müfredatını eleştiren Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan İstanbul Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte öğretmenlere konferans verdi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 18 Temmuz’daki "Fiîlî işgale izin vermedik ama zihnî işgal millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere!" başlıklı yazısında Türkiye’deki eğitim sistemini müfredatını eleştirip; “Sömürgeci bir eğitim sistemi hükümferma her bakımdan. Eğitim sistemi de, kültür-sanat hayatı da, medya rejimi de çocuklarımızı mankurtlaştırıyor; kendi değerlerimize yabancılaşmış, metamorfoz yemiş kimliksiz, ruhsuz, entelektüel melekeleri donmuş, Batı’ya aşağılık kompleksiyle bakan, zihni felçleşmiş, ruhunu yitirmiş, kaygan zeminlerde patinaj yapan, dekadansla dans eden şizofren kuşaklar yetiştiriyor sadece” diye yazmıştı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yazar - Öğretmen Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında öğretmenlere “Medeniyet Fikri ve Maarif Tasavvuru” konulu bir konferans verdi.

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş’ın toplantıda olduğunu belirterek konuyla ilgili konuşmak istemediği belirtildi.

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, Yusuf Kaplan'ın konferansı için Milli Eğitim'e ücretsiz salon tahsis ettiği kaydedildi.

Yusuf Kaplan, 1 Kasım 2019 tarihinde Harf İnkılabı’nın yıl dönümünde, sosyal medya hesabından ise “Harf Devrimi toplumun kültürel hafızasını sıfırladı. Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat etti. Batılıların fiilen işgal edemediği Türkiye, içerden zihnen ele geçirildi. Genç kuşaklar celladına âşık edildi, köleleştirildi” paylaşımı yapmıştı.

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