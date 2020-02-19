Eğitim sistemi ve fazla mesai saatlerini eleştiren matematik öğretmeni yaşamına son verdi.

Türkiye son zamanlarda intihar olaylarını konuşuyor.

Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan İnan Avşar yaşamına son verdi. Avşar, hayatına son vermeden önce Youtube hesabından eğitim sistemindeki çarpıklıkları anlattı.

15 yıllık öğretmen olarak geride bıraktığı videoda eğitim sisteminin düzelmesi için çok mücadele ettiğini söyleyen Avşar özel eğitim sektöründeki fazla mesaileri de eleştirdi.

"Bu işe severek girdim. Babam da eğitimciydi. Çocuklardan çok şey öğrendim. Ama şunu fark ettim ki okul tamamen ticari bir hapishane" diyen Avşar, "çocukların saçma sapan bir sisteme adapte edilmeye çalışıldığını, bu nedenle öğrencilerinin yüzlerine bakamadığını" söyledi.