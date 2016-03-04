Eğitim seviyesi yüksek Suriyeliler Almanya’ya göç etti

Hacettepe Üniversitesi Göç ve siyaset Araştırmalar Merkezi’nce yapılan bir araştırmada, Almanya ve Türkiye’deki mültecilerin eğitim durumları irdelendi. Araştırmaya göre, Almanya’da üniversite mezunu Suriyelilerin oranı yüzde 70, okuryazar olmayanların oranı da yüzde 5 civarında. Türkiye’de ise okur-yazar olmayan Suriyelilerin oranının yüzde 50 civarında.

Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye’de ‘üniversite mezunuyum’ diyenlerin sayısı sadece 40 bin. Facia bir durum, kaymak tabakayı kaybettik” dedi.

"Kamplar boşaltılmalı"

Erdoğan, TBMM Mülteci Hakları İnceleme Alt Komisyonu’na Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi sundu. Türkiye’nin 1,5 yıldır dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi durumuna geldiğini hatırlatan Erdoğan, “2 milyon 688 bin 686 kayıtlı Suriyeli var. Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte 3 milyon 200 bin mülteci” dedi. Türkiye’deki kamplarda 272 bin, şehirlerde 2,5 milyon mültecinin yaşadığını ifade eden Erdoğan, “Kamplardaki yaşamın güzel olduğuna ilişkin reklamlar bize gelen yardımların başka yerlere gitmesine neden oldu. Kamplar bir an önce boşaltılmalı, kamp anlamında iyi durumdayız ama bu sürdürülebilir değil” dedi. Erdoğan, kamplar yerine yerel yönetimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Suriyelilerin eğitimlerine yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu, en az 800 bin Suriyeli çocuğun iyi bir eğitim görmesi yönünde planlama yapılmaması halinde gelecekte büyük problemler yaşanacağına dikkat çekti.

“Türkçe bilmiyorlar”

Erdoğan, “Son 4 yılda bu çocukların büyük bölümü okul görmedi, görenlerin de eğitim kalitesi iyi değil. 4 senedir kampta yaşıyorlar, güya Türkçe ders alıyorlar ama ismini söyleyecek kadar Türkçe bilmiyor. Acilen bu çocukları Türk eğitim sistemine entegre etmemiz gerekiyor. Bu çocukların artık Türkiye’de kalıcı olduğunu düşünerek, Türkçe öğrenmeleri önemli” dedi. Erdoğan, eğitimsiz çocukların ileride işsiz, ötekileştirilmiş, insanların korktuğu, saldırgan bireyler olacağını bildirdi.