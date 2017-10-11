Eğitim-Sen'li öğretmenlerin yargılanmasına devam edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu\'na (KESK) bağlı sendikaların kamudaki görevden almalara tepki olarak gerçekleştirdiği 1 günlük iş bırakma eylemine katılan Eğitim- Sen üyesi 24 öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kaçma şüphelerinin olmaması nedeniyle sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını kaldırarak, davayı erteledi.

KESK\'e bağlı sendikaların katılımıyla 29 Aralık 2015 tarihinde Türkiye genelinde \'Savaşa karşı barışı savunacağız\' sloganıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yapıldı. Eylem kapsamında, kamudaki görevden almalara tepki olarak 1 gün süreyle okula gitmeyen ve Konak Meydanı\'nda basın açıklaması yapan Eğitim-Sen üyesi 24 öğretmen hakkında \'Terör örgütüne üye olmadan terör örgütü hakkında propaganda yapmak\' suçlamasıyla 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki görülen davanın bugünkü duruşmasına daha önceki ifadelerinde suç işlemediklerini söyleyen sanıklardan 23\'ü ile avukatları katıldı.

Sanık avukatlarından Nedim Değirmenci, \"Eylem öncesi valilikten izin alınması ve legal bir sendikanın izinli olarak yaptığı eylem olması nedeniyle bu suç değildir. Söz konusu basın açıklamasının suç olması durumunda valilik ve emniyetin bu açıklamaya izin vermemiş olması gerekirdi. Bu sebeple mahkeme heyetinden sanıkların beraatini talep ediyorum. Beraat kararının çıkmaması durumunda bazı sanık öğretmenlerimizin yurt dışı çalışmaları olması nedeniyle yurt dışı yasağının kalkmasını talep ediyorum\" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme başkanı sanıkların sorgulamalarının yapılmış olması ve kaçma şüphelerinin olmaması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek davayı erteledi.