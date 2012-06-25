KCK baskını: KESK Başkanı Özgen dahil, 6 kişi gözaltında

KCK soruşturması kapsamında KESK’e ve konfederasyona bağlı sendiklara 20 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında KESK Başkanı Lami Özgen'in de bulunduğu 71 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve konfederasyona bağlı sendikalara operasyon düzenlendi.

KESK Hakkari Şubesi'nde arama

Hakkari'de KESK Şubeler Platformunda aramalar yapılıyor. KESK'e bağlı DİVES Genel Başkanı Lokman Özdemir ile Yapı-Yol Sen Hakkari Temsilcisi İlhan Akbaş'ın evine arama yapıldı.. Emniyet ekipleri KESK Hakkari Şubesindeki aramalarını sürdürüyor.

Eskişehir Eğitim-Sen'de arama

Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arama yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı'nın oturduğu Yenikent Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. 5 katlı apartmanın en üst katında arama yapan polisler bilgisayarlar ile bazı dokümanlara el koydu. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Ali Paşa Şanlı ekip otosuna bindirildi Şanlı, gazetecilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği doğrultusunda aramaların yapıldığını söyledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ali Paşa Şanlı ile birlikte İstiklal Mahallesi'ndeki Verem Savaş İş Merkezi'nde bulunan Eğitim-Sen Şube binasına geldi. Polisler burada arama çalışması başlattı. Yetkililer herhangi bir gözaltının olmadığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şube başkanı Ali Paşa Şanlı'nın evinde ve şube binasında arama yaptıklarını söyledi. Eğitim-Sen Şube Sekreteri Faik Alkay yapılan aramaların kendilerine yönelik bir baskı ve sindirme amacını taşıdığını öne sürdü. Alkay, Eğitim-Sen'e yönelik aramaların Türkiye'nin çeşitli illerinde de yapıldığını kaydetti.

KESK Genel Merkezi ve birçok adreste arama

Polis ekiplerinin, KESK ve Eğitim-Sen genel merkezleri başta olmak üzere Hakkari, Eskişehir, Adana, Aydın, İzmir ve Adana'da bazı adreslerde arama yaptığı öğrenildi.

KESK'ten açıklama

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, yaptığı yazılı açıklamada KESK Genel Başkanı ile birlikte 33'ü Ankara'dan, 25'i ise Diyarbakır, İstanbul, Ağrı, Bitlis, Siirt, Adana, Eskişehir olmak üzere 58 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ankara'da KESK Genel Merkezi ile KESK'e bağlı Eğitim-Sen, SES, ESM, Tüm Bel-Sen, Haber-Sen ve Tarım Orkam-Sen'in genel merkezlerine, kimi şubelerine ve kamu emekçilerinin evlerine günün ilk ışıklarıyla birlikte baskınlar düzenledi. KESK Genel Başkanı ile birlikte 33'ü Ankara'dan, 25'i ise Diyarbakır, İstanbul, Ağrı, Bitlis, Siirt, Adana, Eskişehir olmak üzere 58 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan bu baskıyı protesto etmek için bugün saat 17:00 de Kızılay YKM önünde toplanarak Başbakanlığa yürüyoruz. Tüm şubelerimizin katılım için duyarlılık göstermelerini bekleriz.