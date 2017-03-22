Eğitim Sen’den öğrencilerin Bilal Erdoğan’ın paneline götürülmesine tepki

Eğitim Sen Manisa Şubesi, Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katıldığı “Yeni Nesil Yeni Anayasa” paneline zorla götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Basın açıklamasında, öğrencilerin dersten çıkarılıp, referandum öncesi “evet” propagandası yapılan bir panele götürülmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, buna ilişkin resmi bir yazı olup olmadığını soruldu.

Evrensel’de yer alan habere göre, Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel basın açıklamasında şunları söyledi:

“Bir panelin yapılması ve fikirlerin söylenmesi doğal. Ancak okullardan öğrencilerin dersten çıkarılıp tam da referandum öncesi ‘evet’ propagandası olarak düşündüğümüz etkinliğe götürülmesi çok manidardır.

“120 öğrencinin sınıflardan toplanıp giderken okulun matematik öğretmeni H.K panelin ne içerikte olduğunu söylemedi. Öğrenciler toplanıp seminere götürülürken başka bir öğretmenin çağrılmaması da ayrı bir soru işareti.

“Neden sadece bir öğretmen, o da bir sendikanın (Eğitim-Bir Sen) Yönetim Kurulu üyesi ve işyeri temsilcisi olan H.K öğrencilerin başındadır?

“Öğrencilerin gitmesi için ve görevli öğretmenin görevlendirilmesi için bir resmi yazı var mıdır? Yazı var ise bu yazının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.

“Yazı yok ise bu keyfi uygulama için öğrencileri toplayıp oraya götüren öğretmenin gerekli yasal karşılığını bulması gereklidir.

“Öğrenciler de veliler de tepkili”

“Öğrenciler ve velileri çocuklarının ders saatinde siyasi bir amaca hizmet eden organizasyona götürülmesine tepkili.

“İzinli olması ya da olmaması çok da önem arz etmemektedir. Bir öğrencinin YGS’ye girdiği yıl hayatında eğitim açısından en önemli yıldır. Çünkü geleceği bir sınava endekslenmiştir. Böyle bir zamanda eğitimi engelleyen etken ne olursa olsun suçtur.

“Öğrencilerin referandum propagandasına alet edilmesi pedagojik bir olay değildir. Aksine eğitim çağındaki üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin motivesini bozan, farklı duygular yaşatan bir gelişmedir.

“Öğrencilerde bu olumsuz duyguya neden olmak etik değildir. Öğretmenlik mesleğine de okul idaresine de yakışmamıştır.

“Manisa Valisini, Manisa İl Milli Eğitim Müdürünü ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürünü göreve çağırıyoruz.

“Biat etmeyen öğrenci ve velileri kutluyoruz”

“Yapılan haksız ve yanlış uygulama karşısında susmayıp tepki gösteren öğrencileri kutluyoruz.

“Susan ve emredilen her şeye biat etmeyen biri olmak, sorgulayan kişi olmak çok önemlidir.

“Konuyu takip edip öğrencilerinin yanında yer alan velilerimizi ise ayrıca kutluyoruz.

“Eğitim Sen olarak bilimsel, laik ve demokratik eğitimden yanayız. Öğrencilerin eğitim alma hakkını sonuna kadar savunduk, savunuyoruz, savunacağız.