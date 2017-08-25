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Eğitim- Sen'den imam hatibe yönlendirme iddiasıyla suç duyurusu

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) - EĞİTİM- Sen Antalya Şubesi, öğrencilerin yüzde 35'inin imam hatip okullarına kaydedilmesine yönelik okullara yazı gönderdiği iddiasıyla Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural hakkında suç duyurusunda bulundu

25 Ağustos 2017 18:58

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) - EĞİTİM- Sen Antalya Şubesi, öğrencilerin yüzde 35\'inin imam hatip okullarına kaydedilmesine yönelik okullara yazı gönderdiği iddiasıyla Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eğitim- Sen Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gelen Eğitim- Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural\'ın okullara 3 gün önce faksla yazı göndererek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaokullardaki mevcut öğrencilerin en az yüzde 35\'inin imam hatip okullarına kazandırılması için gereğinin yapılması talimatını verdiğini söyledi.
Bununla İlçe Milli Eğitim Müdürü\'nün insanları ötekileştirdiğini ve suç işlediğini ileri süren Öztürk, “Büyük bir ihtimalle velilere \'İmam hatip dışında sınıf yok\' diyerek, çocukların bu sınıflara kayıt yaptırmasını isteyecekler. Yani insanlar kendi özgürlüğü ile seçmeyip zorunlu olarak çocuklarını imam hatibe yönlendirecekler. Bu da çocukların okuma hakkının elinden alınması anlamına gelen bir uygulamadır\" dedi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusunda, Hüdai Vural\'ın hem idareci nüfuzuyla görevini kötüye kullandığı, hem de herkesin dinsel eğitim veren kurumlara teşvik edilmesini sağlayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ileri sürüldü. Suç duyurusunda, Hüdai Vural hakkında gerekli soruşturmanın yapılıp dava açılması istendi.

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