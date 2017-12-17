Eğitim Sen Temsilcisi öğretmen Ramazan Zengin: Usulsüzlüğü ortaya çıkardığım için meslekten atıldım

Mersin’in Gülnar ilçesinde Eğitim Sen Temsilcisi olan Fen Bilgisi öğretmeni Ramazan Zengin, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eski müdürü Turgut Önge’nin, facebook paylaşımları nedeniyle İlçe Milli Eğitim’e yaptığı şikâyetin ardından önce açığa alındığını, ardından meslekten men edildiğini söyledi. Gözaltına alının Zengin hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “başbakana hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 3 ayrı dava açıldı. Zengin 2016 yılının ocak ayında, okulundaki ek ders usulsüzlüğünü ortaya çıkardığını, usulsüzlük nedeniyle ceza alan idarecilerin kendisine husumet beslediğini iddia etti.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre Milli Eğitim müfetişinin raporunda Zengin için “AKP ve IŞİD’in işbirliği yaptığını ifade etmiştir. ‘AKP’ye oy vermiyorum’ diyerek taraf olmuş, devlet memuru olma vasfını yitirmiştir” ifadesi dikkat çekti. Dönemin okul müdürü Turgut Önge, müfettişe verdiği ifadede, OHAL sonrasında kendilerine resmi bir yazı geldiğini, bu yazılı emre dayanarak öğretmen Veli Zengin’in facebook hesabını incelediğini, beğeni ve paylaşımlarının çıktısını aldığını söyledi. Zengin, söz konusu paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, eleştiri sınırları içinde olduğunu, devlet büyüklerine ve dindarlara hakaret kastının olmadığını kaydetti.

"Devlet memuru olmayı hak etmeyen şahıs”

Müfettiş Salih Akbaş soruşturma kapsamında 3 müdür yardımcısı ile eski öğrenci velisi olduğunu raporunda belirttiği emekli bir imamı da dinledi. Müfettiş raporuna göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut da, öğretmen Veli Zengin’in sendikacı kimliğine dikkat çektikten sonra, okul müdürü Önge’nin iddialarını tekrarladı. Burgut ve Önge’nin, öğretmen Veli Zengin hakkında, “devlet memuru olmayı hak etmeyen şahıs” şeklindeki görüşleri de müfettiş raporunda vurgulandı. Müdür yardımcıları ve emekli imam da öğretmen Zengin hakkında, okul müdürünün beyanına benzer beyanlarda bulundu. Müfettiş Akbaş ayrıca 20 öğretmeni de tanık olarak dinledi. Öğretmenlerden 19’u, Veli Zengin’le sosyal medyada arkadaş olmadıklarını, gündelik yaşamlarında sohbetlerinin olmadığını, iddia edilen suçlarla ilgili bir konuşmasına tanık olmadıklarını belirtti. Sadece bir öğretmen, Zengin’in “cumhurbaşkanı hakkında ileri geri eleştirilerde bulunduğunu işittiğini” söyledi.

Müfettişin görüştüğü 13 öğrenci de öğretmen Zengin ile ilgili iddiaların doğru olmadığını, bu tür konuşmalarına hiç tanık olmadıklarını beyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu müfettiş raporuna dayanarak oyçokluğuyla memurluktan men kararı verdi. Zengin ise 2016 yılının ocak ayında, okulundaki ek ders usulsüzlüğünü ortaya çıkardığını, usulsüzlük nedeniyle ceza alan idarecilerin kendisine husumet beslediğini iddia etti.

Okul müdürünün şikâyeti üzerine önce disiplin soruşturmasına uğradığını, ardından polis tarafından gözaltına alındığını ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Zengin, facebook paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, “başbakana hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 3 ayrı dava açıldığını, 4 Ocak 2017’de açığa alındığını, geçen ekim ayında da memurluktan men edildiğini söyledi.

MEB Yüksek Disiplin Kurulu’nun, müfettiş raporunu ve suçlamaları kendisine bildirmeden savunma istediğini kaydeden Zengin, “Beni tanımayan, benim tanımadığım emekli bir imamın görüşünü dikkate aldılar ama öğretmenlerin, öğrencilerin görüşünü dikkate almadan meslekten men ettiler” dedi. Zengin, meslekten men kararına karşı idari dava açtıklarını söyledi. Zengin hakkında suç duyurusunda bulunan dönemin okul müdürü Turgut Önge ise bu süreçte İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne yükseldi.