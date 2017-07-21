Eğitim Sen, PKK'lılarca öldürülen öğretmen Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Trabzon ve Gümüşhane’den yöneticilerin de bulunduğu heyet ile 16 Haziran’da aracı ile memleketine giderken PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan sonra öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Gümüşhane Torul ilçesinin Demirkapı Köyü’nde yaşayan Yılmaz Öğretmenin ailesini taziye ziyaretine giden Eğitim Sen Başkanı ve heyet, Yılmaz öğretmenin babası Hamit Yılmaz tarafından karşılandı.

“Çocuğumu inşaatlarda çalışıp okuttum”

4 çocuğunu binbir güçlükle,inşaatlarda çalışarak büyüttüğünü anlatan Hamit Yılmaz “Kimseye bir kinim,nefretim yoktur.Hayatım boyunca dil,din,ırk ayrımı yapmadım, çocuklarımı da böyle büyüttüm.

Biz bu ülkede,nereli olursa olsun,yıllarca birlikte kardeşçe yaşadık,kardeşçe yaşamaya da devam edeceğiz.İnşaatlarda çalıştığım yıllar boyunca ülkenin her yerinden gelen her arkadaşımla soframı,ekmeğimi paylaştım.Tunceli'ye gittiğimde de çok büyük yardım ve ilgi gördüm.Tunceli'de de,Urfa Siverek'te de ilgi çok önemliydi,çok değerliydi benim için... Bir oğul kaybettim,şimdi görüyorum da binlerce oğul kazandım.Tek isteğim bu ülkede kardeşlik olsun,kimsenin canı yanmasın” diye konuştu.

"Acımız sonsuz..."



Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan da, Yılmaz öğretmene sağlıklı bir şekilde ulaşılması için ilk günden bu yana başta ailesi olmak üzere, Şanlıurfa ve Tunceli Eğitim Sen şubelerinin tüm kurumlarla iletişim içersinde olduğunu anımsattı. Aydoğan, şunları kaydetti:

“Meslektaşımız ve ailesinin sesine ses olmak için ilk günden bu yana çaba gösterdik. Çok üzgünüz,acımız sonsuz. Genç bir meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü,acısını yüreğimizin derinliklerinde yaşıyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak,ülkenin her yerinde imkansızlıklar ve zorlu koşullara rağmen öğrencilerimiz ve hepimiz için aydınlık bir gelecek yaratmaya çalışıyoruz. Yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz.Ölüm kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyor,Necmettin Yılmaz'ın canına kıyanları lanetliyoruz.Acımız sonsuz...Başta meslektaşımızın ailesi olmak üzere,tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.