Eğitim Sen: Okullar çöp içinde, yüzde 90'ınında temizlik personeli yok

Koronavirüs nedeniyle Mart 2020'de kapanan okullar, 18 ay aradan sonra, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar açılırken okullarda hijyen sorunu ortaya çıktı. Pek çok okulda yetersiz personel nedeniyle okul temizliği öğretmenler ve veliler tarafından yapıldığı belirtildi. Okulların çöp içinde olduğunu söyleyen Van Eğitim Sen Şube Başkanı Murat Atabey, Van'daki okulların yüzde 90'ınında temizlik personelin hiç bulunmadığını söyledi

Okulların açılmasına sayılı günler kala, 24 Ağustos'ta, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” il millî eğitim müdürlüklerine gönderildi. Bu önlemler arasında okul içerisinde, 'ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalı' var.

Konuyla ilgili GazeteduvaR’dan Ferhat Yaşar’a konuşan Gaziantep Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, ders verdiği okulda, maske dışında hiçbir önlemin bulunmadığını belirterek “Hijyen konusunda ciddi sıkıntılar var. Biz Eğitim Sen olarak seyreltilmiş sınıf uygulamasını istedik. Okullara sağlık personellerin atanmasını, öğretmen atamasını ve ek bütçe istedik. Bu taleplerimizin hiçbiri uygulanmadı. Okullarda hizmetli sayısı çok az. Daha yeni İŞKUR'dan personeller atandı. Pandemiden kaynaklı üç kat fazla olması gerekirken, atanan hizmetli sayısı daha da az” dedi.

“MEB'e bağlı okullara ödenek verilmiyor”

Şanlıurfa Eğitim Sen Başkanı Mahmut Binici ise MEB'in okulları kendi haline bıraktığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Öğretmenler kendileri temizliyor, velilerimiz yardımcı oluyor. Öğrencilerimiz bu şekilde derslerine girebiliyor. Bir okul düşünün 1500 öğrencisi, 30 sınıf ve bir tane yardımcı personel var. Bir kişinin bütün bu temizlik işlerini yapabilme şansı var mı? Elbette yok ve destek lazım. Yardımcı personel alımı yapılmadığı için maalesef bu durum halen devam ediyor. Urfa'daki okulların tamamında bu durum mevcut. Bazı okullar yardımcı personel bile gönderilmemiş. Bu sıkıntının bu denli görünür olmasının nedeni özellikle pandemiyle birlikte temizlik ve hijyenin ön plana çıkması. MEB'e bağlı okullara ödenek verilmiyor. Öyle çelişkili bir durum var ki, MEB, okullara 'siz öğrenci kayıtlarından ücret almayacaksınız ama okulların temizliği için de size herhangi bir ödenek vermeyeceğiz' diyor. Bu anlamda öteden beri sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için okulların bütçeye ihtiyacı var.”

“Okullar çok kötü durumda”

Van Eğitim Sen Şube Başkanı Murat Atabey, da kentteki okulların birçoğunda hizmetli bulunmadığını ve öğretmenlerden şikâyet aldığını ifade etti. Öğretmenlerden para toplanarak, dışarıdan sigortasız birini okulda çalıştırma yönteminin çoğu okul tarafından benimsendiğini belirten Atabey “Okullar çok kötü durumda. Hijyeni bırakın, birçok okul çöp içinde. İŞKUR personel alımını üçte bire düşürmüşler. Şöyle söyleyeyim, Van'ın İpekyolu ilçesinde geçen yıl 360 İŞKUR personeli alındı ama bu sene 120 tane almışlar. Neredeyse okulların tamamı çok kirli. Kendi kadroları olan bazı pansiyonlu okullar var. Onlar pansiyon elemanlarını okula çekip okul temizliğini yaptırmaya çalışıyorlar. Onun dışındaki okulların yüzde 90'ında personel ya bir tane ya da hiç yok” diye konuştu.