Eğitim Sen: Öğretmenlerin yüzde 84'ü okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyor

Eğitim Sen, uzaktan eğitimi öğretmenlere sordu. Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 84’ü okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyor. Aşı konusuna değinilen ankette "İki doz aşısını da vurulan öğretmenlerin oranı yüzde 15." sonucu çıktı.
Eğitim Sen Covid-19 pandemisi ile geçen 3. eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğretmenlerle yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
3743 öğretmenin katıldığı anketin sonuçlarını yorumlayan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şunları söyledi:
“Ciddi bir oranda öğretmenlerin yüz yüze eğitime geçilmesi ama bunun için seyreltme çalışmalarının yapılmasının önemini vurgulayan bir bakış açısı var. (Bu yıl alımı yapılan) 20 bin öğretmenin sanırım şu sıralar mülakatları devam ediyor ama bu yıl emekli olacak öğretmen sayısına yaklaşık bir sayı bu. Dolayısıyla pandemi nedeniyle sınıfları seyreltmek amacıyla yeni atama yapılmayacağını MEB ifade ediyor. Bizler MEB’i zorlamaya, bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bizim araştırmamızda da öğretmenler genel olarak aşı sorununu ifade ediyor. Bu öğretmenlerin aşılanma durumunda da son döneme uygun, bakanlık açıklamalarına paralel bir sonuç ortaya çıkmış. İki doz aşısını da vurulan öğretmenlerin oranı yüzde 15. İlk dozunu olan öğretmen oranı yüzde 29, henüz aşılama kapsamına alınmayan öğretmen oranı ise yüzde 56.”
Yüksek katılımla uzaktan ders yapabilen öğretmen oranı yüzde 8,7
Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:
- “- Öğretmenlerin yüzde 59’u günde 5-6 ders saati, yüzde 10’u ise 7 ders saati ve üzerinde fiilen ders yaptıklarını belirtti. Bu sürelere ders hazırlıkları, ödev takipleri ve öğrenci-veli görüşmeleri bu süreye dahil değil.
- - Öğretmenlerin yüzde 84’ü okulların açılması gerektiğini belirtti. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 31'i gerekli önlemler alınarak tamamen, yüzde 53'ü salgının bulaş hızına göre uzaktan eğitimle desteklenerek okulların açılmasını isterken, yalnız yüzde 16'sı uzaktan eğitime devam edilmesi gerektiğini savundu.
- - Öğretmenlerin yüzde 44’ü uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılımının yüzde 20’nin altında olduğunu, yüzde 27’si ise katılım oranının yüzde 20-50 arasında olduğunu belirtti. Yani öğretmenlerin neredeyse yarısı 40 kişilik sınıftan en fazla 8 öğrencinin dersleri takip ettiğini beyan etti. Uzaktan derslerde derse katılım oranının, öngörüldüğü şekilde yüzde 80’den yüksek olduğunu belirten öğretmen oranı ise yüzde 8,7’de kaldı.
- - Ankette öğretmenlere göre uzaktan eğitimle ilgili en önemli üç sorun; öğrencilerin internet ve cihazlara erişememesi (yüzde 46), öğrencilerin uzaktan eğitimde konuları yeterince öğrenememesi (yüzde 17), Öğrencilerin uzaktan eğitimde odaklanma ve motivasyonlarını yitirmeleri (yüzde 16), olarak belirlendi. Öğretmenlerin kendi çalışma koşullarından çok eğitimin niteliği ile ilgili sorunları önemsemesi dikkat çekti.
- - Öğretmenlerin yüzde 61’i uzaktan eğitim sürecinin çocuklar için eşit koşullar sunularak sürdürülmediğini belirtti.”