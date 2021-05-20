Eğitim Sen: Öğretmenlerin yüzde 84'ü okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyor

Eğitim Sen, uzaktan eğitimi öğretmenlere sordu. Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 84’ü okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyor. Aşı konusuna değinilen ankette "İki doz aşısını da vurulan öğretmenlerin oranı yüzde 15." sonucu çıktı.

Eğitim Sen Covid-19 pandemisi ile geçen 3. eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğretmenlerle yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

3743 öğretmenin katıldığı anketin sonuçlarını yorumlayan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şunları söyledi:

“Ciddi bir oranda öğretmenlerin yüz yüze eğitime geçilmesi ama bunun için seyreltme çalışmalarının yapılmasının önemini vurgulayan bir bakış açısı var. (Bu yıl alımı yapılan) 20 bin öğretmenin sanırım şu sıralar mülakatları devam ediyor ama bu yıl emekli olacak öğretmen sayısına yaklaşık bir sayı bu. Dolayısıyla pandemi nedeniyle sınıfları seyreltmek amacıyla yeni atama yapılmayacağını MEB ifade ediyor. Bizler MEB’i zorlamaya, bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizim araştırmamızda da öğretmenler genel olarak aşı sorununu ifade ediyor. Bu öğretmenlerin aşılanma durumunda da son döneme uygun, bakanlık açıklamalarına paralel bir sonuç ortaya çıkmış. İki doz aşısını da vurulan öğretmenlerin oranı yüzde 15. İlk dozunu olan öğretmen oranı yüzde 29, henüz aşılama kapsamına alınmayan öğretmen oranı ise yüzde 56.”

Yüksek katılımla uzaktan ders yapabilen öğretmen oranı yüzde 8,7

Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşıldı: