Eğitim-Sen kopya delillerini savcılığa sundu

T24 - Türk Eğitim-Sen, KPSS'den önce sınav sorularının gönderildiğini iddia ettikleri bir e-posta adresiyle ilgili bilgileri, KPSS'ye ilişkin iddiaları soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ankara Adalet Sarayı önündeyaptığı basın açıklamasında, "KPSS öncesinde, soruların gönderildiğini belirledikleri bir e-posta adresine ilişkin bilgilere sahip olduklarını" ileri sürerek, bu bilgilerin, Devlet Denetleme Kurulu'nca kendilerinden alındığını, bugün de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'a bununla ilgili bilgileri vereceklerini söyledi.



"Ancak YÖK Başkanlığından bu adrese ilişkin herhangi bir talepgelmediğini" savunan Koncuk, kendilerinin, yalan söylemekle de itham edildiklerini, böylesine önemli bir bilgiyi almadan kimsenin yalanlama yapmaması gerektiğini kaydetti.



YÖK'ün tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini belirten Koncuk, "Elimizdeki bilgileri, YÖK yetkilileri bizden isteyene kadar kendilerine vermeyeceğiz" dedi.



"Çocukların ve gençlerin geleceklerinin birtakım kişilerce ellerindenalınmak istendiğini" iddia eden Koncuk, buna asla izin vermeyeceklerini ifadeetti.

"Basın olmasaydı..."



Basının tutumunun da bu olayın açıklığa kavuşturulmasında önemli olduğunuvurgulayan Koncuk, "Basın olmasaydı, iş bu noktaya gelmezdi. Hepinize teşekkürederiz" diye konuştu.



"Soruların nasıl sızdığının" belirlenmesi gerektiğini kaydeden Koncuk, "Soruların hangi birimden sızma ihtimali var ise buralarda çalışan kişilerin malvarlıklarının araştırılmasını" istedi. Koncuk, "Bu olayı geçiştirirsek, bu tezgaha önümüzdeki yıllarda darastlayacağız. Sınavların mercek altına alınması zorunluluk olmuştur. Sorumlukişilerin mal varlığı incelenmeli. Bu bizi ciddi bir sonuca götürecektir"dedi.



Soruşturma savcısına, ellerindeki e-posta adresine ilişkin bilgilerivereceklerini belirten Koncuk, "Bütün kopya trafiğini, bu e-posta üzerindentespit etmemiz mümkündür" görüşünü savundu.



"Bir basın mensubunun, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmen atamalarını ertelemesini nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Koncuk, kendilerinin de atamaların ertelenmesi gerektiğini daha önceden beyan ettiklerini hatırlatarak, "Doğru tektir. Bizim bulunduğumuz noktaya MEB'in gelmesi önemlidir. Kopya ileiyi puan alanlar daha iyi yerlere atanacaklardı. Hak eden çocuklarımızın göz göre göre hakkının yenmesine müsaade edemeyiz. Çok doğru ve akılcı bir ertelemedir.Ancak sınavı hakkıyla kazanan adaylar da daha uzun süre mağdur edilmemelidir"diye yanıt verdi.



Açıklamanın ardından, Koncuk ve beraberindeki sendika üyeleri, e-posta adresine ilişkin bilgileri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Sakınan'a sundu.





