Eğitim-Sen'den okul bahçelerinde cuma namazı kılınması ve öğretmenlerin görevlendirilmesine tepki: Anayasa'ya aykırı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bugün toplu ibadete açılacak camilere ilişkin valiliklere gönderdiği resmi yazı doğrultusunda cuma namazlarının cami bahçeleri dışında, okul bahçelerinde kılınması için namaz kılınacak okulların belirlenmesi istendi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan okul bahçelerinin namazlara açılması ve öğretmenlerin göreve çağrılmasına tepki gösterdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, hangi din olursa olsun öğretmenlerin dezenfektan, kolonya ve peçete tutmak gibi mesleki saygınlık ve itibarını zedeleyecek olan bu tür resen uygulamalara karşı çıktıklarını ifade etti.

“Cuma namazlarında erkek öğretmenlerin resen görevlendirilmesi ve namaz için okul bahçelerinin kimi il ve ilçelerde kullanılacak olması kamu okullarının kuruluş amaçlarına aykırıdır" diyen Aydoğan, Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a şu açıklamalarda bulundu:

"Kamu okullarının eğitim ve öğretim faaliyeti dışında kullanılamayacağı son derece açıktır. Öğretmenlerin cuma namazında görevlendirilmesi söz konusu dahi olamaz. Kamu görevlileri kamusal hizmetler dışında görevlendirilemez. Tüm inançlara eşit mesafede olması gereken kamusal alanlar olan eğitim kurumlarına mescit açma zorunluluğu getirilmesinden, üniversite kampuslarına cami inşaatları yapılmasına, dini yapılar ve cemaatlerle imzalanan protokoller eliyle mesleğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı hedef alınarak sınıflarımıza eğitimci olmayan kişilerin girmesinin önünün açılması ve laik ve sosyal hukuk devleti ilkesini hedef alan onlarca uygulamadan bağımsız değildir. Kamusal alanlar olan okullarda tek bir inancı temsil eden etkinlikler uluslararası sözleşmelere de anayasaya da aykırıdır.”

"İtibarı zedeler"

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, Koronavirüs sürecinin başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışanlarının sürekli olarak uzmanlık ve sorumluluk alanları dışındaki işlerde görevlendirilmek istendiğine dikkat çekerek, “Ne yazık ki benzer bir yanlış tutum ile yeniden karşı karşıyayız. Bizler eğitim çalışanının valilikler emrinde ‘joker elaman’ gibi uzmanlık alanı dışında resen bir görevlendirmeyi kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Hangi dini inanç olursa olsun, ister cami, ister kilise ya da havra, öğretmenlerin dezenfektan, kolonya ve peçete tutmak gibi mesleki saygınlık ve itibarını zedeleyecek olan bu tür resen uygulamalara Eğitim-İş Sendikası olarak karşıyız. İbadet için yapılacak olan her türlü hizmette kadrosu ve mali gelirleri MEB ile yarışan Diyanet İşleri Başkanlığı kullanılmalıdır” dedi.