Eğitim Sen dava açtı; Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA arasındaki protokolün yürütmesi durduruldu

Eğitim Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulmasına ilişkin açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay 8. Dairesi, Resmi/Özel Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları ‘Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler’ Usul ve Uygulama Esasları’nın imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

BirGün'ün aktardğına göre kararda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkisi dikkate alındığında MEB’e bağlı resmi ve özel bütün temel eğitim ve ortaöğretim okullarına yönelik kısmının yetkisi yönünden hukuka aykırı olduğu belirtildi.



Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, kararla birlikte TÜGVA’nın resmi ve özel bütün temel eğitim, ortaöğretim okullarındaki ve ortaokullarındaki tüm faaliyetleri durdurulduğu vurgulandı.





İmam hatipler için itiraz edilecek

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada kararın ret edilen imam hatip liseleri kısmı için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edileceği aktarıldı. Açıklamada, “Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız” denildi.

Eğitim Sen daha önce açtığı başka bir dava sonucunda ile Ensar Vakfı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol iptal edilmişti.