Eğitim Sen: Darbenin faturası öğretmene kesildi, ihraç edilen eğitimci sayısı asker ve polislerin toplamından fazla

Eğitim Sen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilenlerin yüzde 36’sının eğitimci olduğunu açıkladı.

Eğitim Sen yöneticileri bugün Ankara’da ‘Eğitim Sistemi Alarm Veriyor, Bedelini Eğitim Emekçileri ve Öğrencilerimiz Ödüyor’ başlıklı raporunu açıkladı. Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen açıklamada, darbe girişimi sonrasındaki tasfiyelere dikkat çekildi.

Rapora göre, bugüne kadar OHAL KHK’ları ile 113 bin kamu görevlisi ihraç edildi. 28 KHK ile toplam 113 bin 440 kamu görevlisinin hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğine dikkat çekilen raporda, eğitim kurumlarından ihraç edilen eğitimcilerin sayısı 41 bin 5 olarak açıklandı. Bu sayı toplam ihraçların yüzde 36’sına denk geliyor. Geri kalan kamu kurumlarından ihraç edilenlerin sayısı ise 72 bin 435.

Toplam ihraç sayısı 41 bin 500

Gazete Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın aktardığı habere göre, raporda “Kamudan ihraç edilen eğitimci sayısının, darbeye karışmak iddiasıyla ihraç edilen asker (8 bin) ve polis (23 bin) sayısının toplamından bile fazla olması, asıl darbenin eğitime ve eğitim emekçilerine yapıldığını açıkça göstermektedir” dendi.

28 KHK ile 33 bin 965 öğretmen, 5.740 akademisyen, 1.300 idari personel olmak üzere, toplam 41 bin 5 kamu görevlisinin ihraç edildiğine vurgu yapılan raporda, OHAL KHK’leri ile kamudan ihraç edilen eğitimcilerin sadece 1565’inin (yüzde 3,81) Eğitim Sen üyesi olduğu belirtildi.

Eğitim Sen, hangi sendika üyesi olursa olsun, tamamen idari ve siyasi tasarruflarla yapılan ihraçların tamamının hukuksuz olduğuna dikkat çekti.