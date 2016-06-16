Eğitim-Sen: Bölgede çatışma, yasak ve operasyonlardan dolayı 300 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı!

Eğitim-Sen, 2015-2016 Eğitim yılına ilişkin yayımladığı raporda, Kürt kentlerinde yaklaşık 300 bin öğrencinin çatışma, operasyon ve yasaklardan dolayı eğitim ve öğretim hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), eğitim sisteminin çözüm bekleyen temel sorunlarına ilişkin hazırladığı raporu, Mülkiyeler Birliğinde açıkladı. Eğitim öğretim sezonunun sona ermesine ilişkin hazırlanan raporu açıklayan Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Eğitim sisteminin yıllardır çözüm bekleyen temel sorunları, 2015-2016 Eğitim yılında giderek derinleşmiştir" dedi.

"300 bin öğrenci eğitimden mahrum edildi"

Raporda, son 1 yıldırı çatışma, sokağa çıkma yasağı ve operasyonlardan dolayı okulların askeri karargâha çevrildiğinin altı çizilerek, "Şırnak merkezde 40 bin, Cizre'de 41 bin, Nusaybin'de 32 bin, Derik'te 7 bin, Dargeçit'te 17 bin, Silopi'de 39 bin, İdil'de 24 bin, Sur'da 30 bin, Silvan'da 28 bin ve Yüksekova'da 33 bin olmak üzere, toplamda yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitime erişim hakkı ortadan kaldırılmıştır" dendi.

"Özel okul sayısında hızlı atış devam ediyor"

Türkiye'de 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibarı ile toplam 9 bin 581 özel eğitim kurumunun olduğu belirtilen raporda, 4+4+4 sisteminden sonra özel eğitim kurumlarından artışın fazla yaşandığı ifade edildi. Rapora göre, 4+4+4 sisteminden önce 4 bin 664 adet olan özel eğitim kurumunun gelinen süreçte 10 bine yaklaşıldığı vurgulandı. Raporda, özel eğitim kurumlarındaki artışın sebebi ise, iktidarın eğitim sistemini kendi siyasi, ideolojik çizgisine göre şekillendirmek istenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

"Eğitim dinselleştiriliyor"

Raporda, Türkiye'de toplam 2053 kuran kursunun bulunduğuna dikkat çekildi. Toplamda 55 bin öğrencinin kuran kurslarına gittiğinin altı çizilerek, Kur-an kurslarının "Sıbyan mektebi" işlevi gördüğüne işaret edildi.

Raporda şunlara vurgu yapıldı:

"-Müfredatta yapılan değişikliklerle öğretim programlarında dinsel referanslar daha sık kullanılmaya başlandı.

-Felsefe, bilim derslerinin sayısı azaltıldı, üniversitelerin felsefe ve sosyoloji bölümlerinin kontejanları azaltılarak, bu bölümlerin kapatılması için adımlar atıldı.

- Eğitim de 4+4+4 dayatması ile 'Dindar' ve 'İtaatkar ' nesil yetiştirme hedeflenerek, normal okullar içerisinde imam hatip sınıfları açılarak, bütün okullar İman Hatip Okullarına çevirildi.

-Okullara zorunlu mescit açma zorunluluğu getirilerek, ayrıca Üniversiteler yerleşkelerin da cami inşaatları yapıldı."

Karaca, "Eğitim ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını dini kural ve referanslara göre biçimlendirmek isteyen iktidar güçleri, attıkları her adım da laik, bilimsel eğitim ve laik yaşam tarzına karşı resmen meydan okumaktadır" dedi.