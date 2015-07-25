Eğitim-Sen binasına polis baskını

IŞİD’in yanı sıra PKK ve DHKP-C’yi de hedef alan operasyonlar kapsamında Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi’ne baskın düzenlendi. Baskının binanın içinde Kobanê’den gelen yaralalıların bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleştiği belirtilirken, binadan çıkarılan 3 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi, 6 kişi ise gözaltına alındı.

ANF'de yer alan habere göre, binanın tamamının aranması yönünde herhangi bir mahkeme kararı yok. Mahkeeden sadece misafirhanenin aranması yönünde karar çıktı. Ancak polis, mahkeme kararına el yazısı ek yaparak, tüm binanın aramaya başladı.

Eğitim-Sen’den yapılan ilk açıklamada “AKP’nin savaş politikalarının yeni hedefi sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve muhalif basın olmuştur! Baskıcı ve otoriter uygulamalarını kesintisiz sürdüren AKP, iç güvenlik paketini sendikalar üzerinden uygulamaya başlamıştır. Bugün Eğitim-Sen Genel Merkezi polis tarafından fiilen aranmak istenmiş, izin verilmemesi üzerine mahkeme kararıyla arama yapılmıştır. AKP, 7 Haziran seçimleri sonrasında tek parti iktidarını kaybetmesine rağmen, en temel hukuk ilkelerini ayaklar altına almaktadır” denildi.

Eğitim-Sen, Twitter’da baskına ilişkin,“AKP’ye göre Eğitim Sen, demokratik kitle örgütleri ve muhalif basın organları, IŞİD’den daha tehlikelidir. Bugün bu durum kanıtlanmıştır!” dedi.