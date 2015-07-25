T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğitim-Sen binasına polis baskını

Ankara Terörle Mücadele ekipleri içerisinde Kobanê'den getirilen yaralıların bulunduğu iddiasıyla Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne baskın düzenledi

25 Temmuz 2015 17:43

IŞİD’in yanı sıra PKK ve DHKP-C’yi de hedef alan operasyonlar kapsamında Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi’ne baskın düzenlendi. Baskının binanın içinde Kobanê’den gelen yaralalıların bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleştiği belirtilirken, binadan çıkarılan 3 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi, 6 kişi ise gözaltına alındı.

ANF'de yer alan habere göre, binanın tamamının aranması yönünde herhangi bir mahkeme kararı yok. Mahkeeden sadece misafirhanenin aranması yönünde karar çıktı. Ancak polis, mahkeme kararına el yazısı ek yaparak, tüm binanın aramaya başladı.

Eğitim-Sen’den yapılan ilk açıklamada “AKP’nin savaş politikalarının yeni hedefi sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve muhalif basın olmuştur! Baskıcı ve otoriter uygulamalarını kesintisiz sürdüren AKP, iç güvenlik paketini sendikalar üzerinden uygulamaya başlamıştır. Bugün Eğitim-Sen Genel Merkezi polis tarafından fiilen aranmak istenmiş, izin verilmemesi üzerine mahkeme kararıyla arama yapılmıştır. AKP, 7 Haziran seçimleri sonrasında tek parti iktidarını kaybetmesine rağmen, en temel hukuk ilkelerini ayaklar altına almaktadır” denildi.

Eğitim-Sen, Twitter’da baskına ilişkin,“AKP’ye göre Eğitim Sen, demokratik kitle örgütleri ve muhalif basın organları, IŞİD’den daha tehlikelidir. Bugün bu durum kanıtlanmıştır!” dedi.

 

 

 

ETİKETLER

eğitim senpolis baskınıterörkobaneyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24