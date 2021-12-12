Eğitim-Sen Başkanı Kurul: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi mevcut haliyle geçersiz olmuştur; 95 milyar TL daha artırılmalı

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, TL’deki değer kaybı ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin en az 95 milyar TL daha artırılması gerektiğini söyledi. Kurul, “Bugün itibariyle kur yüzde 49 oranında, enflasyon yüzde 71 oranında artmış durumda. Bütçe, mevcut haliyle kadük (değerini yitirmiş) olmuştur. Yani geçersizdir. Mutlaka revize edilmelidir” dedi.

Nejla Kurul, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin artan döviz kuru ve enflasyona göre geçersiz olduğunu söyledi. Başkan Kurul, şöyle konuştu:

“Mevcut bütçe, Orta Vadeli Program’a göre hazırlandı. Bu programda, 2022 için dövizin kuru 1 dolar 9, 27 TL olarak, tüketici enflasyonu ise yüzde 12,9 olarak belirlendi. Bugün itibariyle doların kuru 13,8. Enflasyon ise yüzde 22 civarında. Yani kur yüzde 49 oranında, enflasyon yüzde 71 oranında artmış durumda. Merkez Bankası dahi kur ve enflasyondaki yükselişin önümüzdeki yıl da süreceğini öngörüyor. Kısaca; bütçe, mevcut haliyle kadük olmuştur. Yani geçersizdir. Mutlaka revize edilmelidir. Bu bağlamda, 189 milyar TL olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi en az 95 milyar TL daha artırılmalıdır.

Ancak 518 sayılı Bütçe Kanunu’na göre, Meclis Genel Kurulu’nda kamu harcamalarını artırmaya yönelik teklif yapamıyor. Bu nedenle önümüzde iki yol gözüküyor. Birincisi; siyasal iktidar, bütçe kabul edildikten sonra yedek ödenek ve ödenek aktarması yolu ile MEB, YÖK ve üniversiteler bütçesine ek ödenek sağlamalıdır. Ancak bu iktidardan eğitimin sorunlarını çözmesini beklemek hayalidir. Erken genel seçimle bu iktidar gönderilmeli, yerine kurulacak demokratik bir iktidar ile toplumun acil sorunlarını karşılamaya dönük ek bir bütçe hazırlanmalıdır.” (ANKA)