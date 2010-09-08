-EĞİTİM SEN AİHM'E BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, iş bırakma nedeniyle kınama cezası alan 300 üye ve sendika adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yaptıklarını bildirdi. Bozgeyik, yaptığı açıklamada, Eğitim Sen'in bağlı olduğu KESK'in aldığı karar doğrultusunda sendika üyelerinin 25 Kasım 2009 tarihinde bir günlük uyarı grevine katıldığını anımsattı. Bu eyleme katılmaları nedeniyle birçok üye hakkında disiplin soruşturmasının açıldığını belirten Bozgeyik, ''Bir gün mazeretsiz olarak göreve gelmedikleri suçlamasıyla savunmaları istenmiş ve soruşturma sonucunda üyelerimizin büyük çoğunluğuyla ilgili Danıştay ve AİHM kararları doğrultusunda işlem yapılmasına gerek olmadığı ve sendikal bir hak olduğu belirtilerek mazeretli sayılmaları yönünde karar verilirken, bir kısım üyemize ise disiplin cezası verilmiştir'' dedi. Bozgeyik, söz konusu cezalardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında verilen uyarma ve kınama cezaları içinse bir üst disiplin amirine itiraz edildiğini ve büyük çoğunlukla söz konusu itirazların reddine karar verildiğini kaydetti.