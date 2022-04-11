Eğitim Sen, 'Ahlak eğitimi’ protokolünü yargıya taşıdı

Amasya Eğitim Sen Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında geçtiğimiz ay imzalanan 'ahlak eğitimi' protokolünün yürütmesinin durdurulması ve iptali dava açtı.

Amasya Eğitim Sen Şubesi, ‘ahlak eğitimi’ adı altında her okulda ve pansiyonlarda öğrencilere, öğretmenlere seminer verme, eğitim faaliyeti yapma, pano kullanma, afiş asma broşür dağıtmaya ilişkin faaliyetleri içeren protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

“Laik eğitimi yok ediyorlar”

Amasya Eğitim Sen Şubesi Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kısa süre önce şaibeli ithamlarla görevden alınan Amasya İl Milli Eğitim Müdürünün, Amasya İl Müftülüğü ile imzaladığı protokolle müftülüğün ‘Ahlâk eğitimi’ adı altında her türden okulda ve pansiyonlarda öğrencilere, öğretmenlere seminer verme, eğitim faaliyeti yapma, pano kullanma, afiş asma broşür dağıtma faaliyetleri yürütmesinin önü açılmıştır” denildi.

“Hak ve özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz”

Daha önce yargının söz konusu protokollere karşı verdiği ‘yürütmesinin durdurulması ve iptali’ne ilişkin kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu konuda çok açık ve bağlayıcı yargı kararları olmasına rağmen Milli Eğitim yine hukuksuz olarak yetki devri yapmakta, Anayasa ile güvence altına alınan ‘laik eğitim’ ilkesini yok etmektedir. Kısacası yine hukukun arkasından dolanmaktadır. Tarikatların, cemaatlerin, dernek ve vakıfların ideolojilerini hâkim kılmak amacı güderek bakanlık veya milli eğitim müdürlükleri ile yaptıkları protokolleri dava ediyoruz. Tüm uyarılarımıza, yaşanan acılara rağmen milli eğitim müdürlükleri ve bakanlık boş durmuyor. Yine gençliğe ideolojik olarak yönelip gönüllü gibi görünen fakat uygulamaları ile zorunlu hale getirilen, yeni protokoller imzalıyor. Amaçlarının masumane ‘ahlak’ eğitimi olduğunu savunuyor, itiraz edenleri dinsizlikle itham ediyor, kamuoyu önünde kendilerini haklı ilan ediyorlar.”

“Geleceğimizden, hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz. Yapılan bu türden protokollere karşı duruyoruz. Eğitim Sen Amasya Şubesi Yürütme Kurulu'nun takibi ile Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından ‘Yürütmeyi durdurma ve iptal’ başvurusu yapılarak konuyu yargıya taşımış bulunuyoruz.”