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Eğitim Sen: 33 okuldan sendikamıza vakalar bildirildi

26 Ağustos 2020 16:55

MEB'e bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin katıldığı seminerlerin 3'üncü gününde vaka artışlarının sürdüğünü belirten Eğitim Sen, şubelerden şu ana dek ulaşan bilgilere göre 33 okulda Koronavirüs vakalarının görüldüğünü duyurarak yetkileri bu kararı tekrar düşünmeye davet etti.

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