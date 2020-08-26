Eğitim Sen: 33 okuldan sendikamıza vakalar bildirildi

BirGün'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında çalışan görevli yönetici ve öğretmenlerin katıldığı seminerlerin 3'üncü gününde vaka artışları sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), "Salgının geldiği aşama kaygılarımızı artırmaya devam ediyor. Her gün artan vaka sayıları, alınmayan önlemler ve ne olacağını bilememenin verdiği karamsar bir ruh hali toplumun genelinde yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Mesleki çalışmaların uzaktan yapılmasının mümkün olmasına rağmen yüz yüze yapılmasında ısrar edilmesi ve yeterli önlemler alınmadan öğretmenlerin okullara çağrılması salgınla mücadelede yaşanan eksiklikleri göstermektedir" denilen açıklamada, "Salgınla mücadelede başarılı olmak için öncelikle alınacak tüm önlemelerde ve atılacak adımlarda halk sağlığını ve toplum yararını esas almak gerekmektedir. Siyasi gelecek beklentisinin veya sermayenin elde edeceği kazancın halk sağlığı ve kamusal yararın önüne geçmesinin yaratacağı olumsuz sonuçların telafisi mümkün olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Sadece salgınla ilgili yaşananlar değil, bazıları salgınla ilişkili olmak üzere, çok sayıda sorunun acilen çözülmesi gerekmektedir" diyen Eğitim Sen taleplerini şu şekilde sıraladı:

"25 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesinin uygulanmasına dönük sendikalarla bir araya gelinmelidir.

"Öğretmenlerin 2020 Yılı İsteğe Bağlı İl Dışı Tayin” dönemince sınırlı sayıda kadro açık ilan edildiğinden öğretmenlerin çalışmak istediği yeri belirleme hakkı fiili olarak sınırlandırılmıştır. Norm kadrolar güncellenerek “ il dışı tayin” hakkı verilmeli ve hızla bununla ilgili düzenleme yapılmalıdır.

"Mazeret tayinlerinde kadro yokluğu nedeniyle bazı öğretmen arkadaşların ataması gerçekleştirilemedi. Eş durumu özründen tayini çıkmayan arkadaşlara “il emrine atanma” hakkı verilerek hızla aile birliği sağlanmalıdır.

"Ortaöğretime geçiş sistemi öğrencileri mağdur etmeye devam etmektedir. Her ne kadar MEB açıkladığı verilerle öğrencilerin büyük bir bölümünün kendi istediği okula yerleştiği algısı yaratmaya çalışsa da, aslında gerçek öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldığı okula yerleştiğidir. LGS’de öğrencilerin sorunlarına bir parça da olsa çözüm üretebilmek için 3. nakil dönemi planlamalı ve boş kontenjanları öğrencilerin tercih etmesine olanak sağlanmalıdır.

"RAM’ların özel eğitim bölümlerinden alınan raporların yenilenmesi ciddi bir yoğunluğa neden olmaktadır. Bu da salgının yayılmasına zemin oluşturmaktadır. RAM’lardan alınan raporların yenilenmesi yerine bu raporların süresinin MEB tarafından alınacak bir kararla 1 yıl uzatılması sorunu çözecektir.

"2019 KPSS mağdurları haftalardır yaşadıkları mağduriyeti anlatmaya, sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. MEB, arkadaşlarımızın, kendilerinden kaynaklanmayan bu durumdan dolayı, daha fazla mağdur olmamaları için hızla ek atama da dâhil çözüm üretmelidir."

Eğitim Sen Genel Merkezine şubelerden şu ana dek ulaşan bilgilere göre 33 okulda koronavirüs vakalarının görüldüğü duyurulan açıklamada,"Tek bir eğitim emekçisinin dahi salgından olumsuz etkilenmesini istemeyiz ve salgının başından bu yana da ortaya koyduğumuz çaba öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile halkımızın sağlığını koruma isteğimiz ve kararlığımızdandır" denildi.

Bildirim gelen okullar

Adana Seyhan İstiklal O.O. Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O. Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O. Adana Seyhan Orhan Gazi O.O. Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O. Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L. Aydın Didim Valiler İlkokulu Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkarlar O.O. Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O . Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu Bursa Karacabey MTAL Bursa Karacabey İMKB MTAL Çorum Merkez Sakarya İlkokulu Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu Çorum Mecitözü İlçe MEM Denizli Merkez Efendi İlkokulu Diyarbakır Ergani Çayönü O.O. Diyarbakır Dîcle i15 Temmuz O.O. Edirne Keşan Keşan Lisesi Gaziantep Kızılhisar MTAL İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O. İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/ Anadolu Lisesi İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO İzmir Buca Buca A.L. Niğde Bor Atatürk A.L. Mersin Tarsus Kelahmet ilkokulu Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O. Mersin Çavuşlu O.O. Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O Rize Merkez İmam Hatip O.O.

"Sorumluları yeniden düşünmeye davet ediyoruz"

Okullarda görülen vaka bilgilerinden Eğitim Sen’e ulaşanlardan bazıları şu şekilde:

Açıklamaya şu ifadelerle son verildi:

"Gelinen aşama var olan durumu yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir. MEB, hızla sendikalarla bir araya gelmeli ve bundan sonra sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir yol haritası oluşturmalıdır. Yüz yüze eğitimin başlaması eğer gerçekten isteniyorsa sağlıkla ilgili tüm önlemlerin tam olarak alınması gerekmektedir. Yetersiz önlemler, niyetten öteye geçmeyen tavsiyeler ve sadece maske takarak salgınla mücadele edilemeyeceği açıktır. MEB başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları bu hususta yeniden düşünmeye davet ediyoruz."

Öte yandan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Okulların açılışının 3. gününde şimdiden sendikamıza 34 vaka ulaştı. Arkadaşlarımızın, halkın sağlığı açısından kaygılarımız artıyor. 25 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesinin uygulanmasına yönelik MEB ve YÖK sendikalarla acilen bir araya gelmelidir" dedi.