T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğitim İş'ten cinsel istismar protestosu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen eğitimciler, Dikili'deki bir yurtta, temizlik görevlisinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasını protesto etti

26 Aralık 2017 21:25

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen eğitimciler, Dikili\'deki bir yurtta, temizlik görevlisinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasını protesto etti.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası\'nın (Eğitim İş) İzmir şubelerinin yöneticileri, İzmir\'in Dikili ilçesindeki özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.\'nin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, Karşıyaka Çarşısı\'nda toplanarak bu durumu protesto etti. \'Türkiye laiktir laik kalacak\', \'Tarikat yurtları kapatılsın\', \'Çekin karanlık ellerinizi çocukların üzerinden\' sloganları atan yaklaşık 40 kişilik grup, tüm İzmir\'i çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda sessiz kalmamaya davet etti.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim İş 3 No\'lu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, \"Çocuk istismarı iddialarıyla, laiklik karşıtı söylemleriyle, karma eğitim düşmanlıklarıyla dolu cemaatleri, STK kamuflajlı vakıf ve dernekleri ile eğitimin içine kadar sokan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın can güvenliği, ruh ve beden sağlığı için gerekli adımları hâlâ atmamaktadır\" dedi.
Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Cumhuriyet değerlerini anlatan ders kitaplarını çöpe atıp, yeni müfredata göre gerici kitaplar bastığını ve eğitimi dinselleştiren her etkinliğe ödenek ayırdığını öne sürerek, \"Devlet, çocuklarımıza ücretsiz sağlamak zorunda olduğu barınma hakkını ısrarla görmezden gelmekte ve bu boşluğun tarikatlarca doldurulmasına göz yumulmaktadır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAKarşıyakaDikiliEğitimBilimSendikası EğitimGrupNoBaşkanı HüseyinSTKMilli Eğitim BakanlığıMilli Eğitim Bakanlığı CumhuriyetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24