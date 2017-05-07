Eğitim İş Sendikası'ndan yeni özel yurt yönetmeliğine tepki: AKP’nin kendi ışık evlerini yasallaştırma hamlesi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelikle ortaokul öğrencilerine yönelik üçüncü şahısların yurt açmasına izin verildi.

Oda TV'nin haberine göre, Eğitim İş Sendikası, yönetmelikle ilgili açıklamasında “Çocuk istismarı haberlerinin eksik olmadığı ülkemizde, bugün itibariyle AKP skandal bir uygulamaya daha imza atmıştır. Kendini savunamayacak yaşta olan ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt açma hizmeti sadece devletin sorumluluğuyken, bugün hayata geçirilen değişiklikle üçüncü şahısların yurt açmasının önü açılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“AKP’nin kendi ışık evlerini

yasallaştırma hamlesi"

Eğitim İş’in açıklamasında yönetmeliğin getirdikleriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“6/5/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, madde madde şu vahim içeriğe sahiptir:

1. Gerçek ve tüzel kişilere Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart, stüdyo daire açma hakkı getirilmiştir."