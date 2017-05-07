T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eğitim İş Sendikası'ndan yeni özel yurt yönetmeliğine tepki: AKP’nin kendi ışık evlerini yasallaştırma hamlesi

"Tüzel kişilere İmam Hatip Ortaokulu düzeyinde yurt açma hakkı getirildi"

07 Mayıs 2017 10:38

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelikle ortaokul öğrencilerine yönelik üçüncü şahısların yurt açmasına izin verildi. 

Oda TV'nin haberine göre, Eğitim İş Sendikası, yönetmelikle ilgili açıklamasında “Çocuk istismarı haberlerinin eksik olmadığı ülkemizde, bugün itibariyle AKP skandal bir uygulamaya daha imza atmıştır. Kendini savunamayacak yaşta olan ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt açma hizmeti sadece devletin sorumluluğuyken, bugün hayata geçirilen değişiklikle üçüncü şahısların yurt açmasının önü açılmıştır” ifadeleri kullanıldı. 

“AKP’nin kendi ışık evlerini
yasallaştırma hamlesi"

Eğitim İş’in açıklamasında yönetmeliğin getirdikleriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“6/5/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, madde madde şu vahim içeriğe sahiptir: 

1. Gerçek ve tüzel kişilere Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart, stüdyo daire açma hakkı getirilmiştir."

 

ETİKETLER

yurtöğrenciözeltepki Eğitim İş SendikasıAKPnin kendi ışık evleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24