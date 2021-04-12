Eğitim İş Sendikası: 1 Mart'tan bu yana 26 öğretmen Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

Yüz yüze eğitimin başladığı 1 Mart'tan bu yana 26 öğretmen Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin acil olarak aşılanması gerektiğini söyleyen Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Sayı çok daha fazla" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre "Pandeminin başından bu yana 250'ye yakın eğitimcinin Koronavirüs'ten yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz" diyen Yıldırım, "Hastanelerde çok sık 'bulaşıcı hastalık' ya da 'kalp durması' gibi ölüm raporları düzenleniyor. Ama 'virüs sebebiyle öldü' denen öğretmen sayısı 26. Aşılanan öğretmen sayısı yüzde 7-8'lerde. Mutant virüs gençlere de bulaşıyor. Böyle giderse eğitimcilerin hastalanma ve ölüm oranı artacak" dedi. Yıldırım, vaka ve ölümlerin önüne geçebilmek için eğitimcilerin bir an önce aşılanması gerektiğini vurguladı. Yıldırım "Söyledikleri doğru ise 10-15 milyon aşı geldi ve öğretmenler ile eğitimciler aşılanmıyorsa o zaman bu aşılar kime yapılıyor" diye sordu.

Yıldırım "Elimizde net veriler yok, MEB'e bunu sorduk ancak açıklamadı. Sağlık Bakanlığı da hangi meslek gruplarından ne kadar kayıbımız var bunu da açıklamadı" diye konuştu.

İstanbul, İzmir, Edirne ve Kütahya'da dört eğitim emekçisi son iki günde Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç (47), Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Ataköy Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Nizamettin Uysal; bir aydır tedavi gören Edirne Keşan Anadolu Lisesi'nde İngilizce Öğretmeni Sadiye Durusoy Yağcı ile İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde Fizik öğretmeni Berrin Gür'ün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eğitim Sen'in açıkladığı "Yüz Yüze Eğitimde Vaka Tablosu"na göre; 15 Şubat-5 Mart'ta 95 öğretmende görülen vaka sayısı 6 katı, 97 öğrencide görülen vaka sayısı ise 10 katı aştı. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 141'e, 12-19 Mart haftasında 475'e, 19-26 Mart haftasında 669'a yükseldi.

15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 97 öğrencide görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5 Mart-12 Mart haftasında 269'a, 12 Mart-19 Mart haftasında 433'e, 19 Mart-26 Mart haftasında 1125'e yükseldi. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 10 hizmetli ve memurda görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 22'ye, 12-19 Mart haftasında 35'e ve 19-26 Mart haftasında 43'e yükseldi.