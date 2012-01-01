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Eğitim-İş: MEB'in 2011 karnesi kırıklarla dolu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2011 yılında uyguladığı politikalar öğretmen ve eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılayamadı.

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2011 yılında uyguladığı politikalar öğretmen ve eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılayamadı. Eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in ataması yapılmayan işsiz öğretmenlere çözüm sunmak yerine, yaptığı “başka sektöre yönelin” çağrısının öğretmenlere bakışını gösterdiği görüşünde birleşti.


Haziran 2011’de yapılan genel seçimlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı görevini Nimet Baş’tan (Çubukçu) devralan Ömer Dinçer, eğitim çevrelerinin 2011 yılındaki beklentilerini karşılayamadı. Ataması yapılmayan 350 binin üzerindeki öğretmenin “başka sektörlere yönelmesini” isteyen Dinçer, bu dönemde öğretmenlerin özür grubu atama hakkını da bire indirdi. Eğitim sendikaları, 2011’in eğitim açısından kayıp bir yıl olduğu ve bakanlığın öğretmenleri mutlu edecek bir çalışma yapmadığı görüşünü ifade etti.


Cumhuriyet'in haberine göre; Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, 2011’in kayıp bir yıl olduğunu ifade etti. Bakan Dinçer’in AKP iktidarında bu göreve gelen öğretmeni en anlamayan bakan olduğunu belirten Demir, “Dinçer’in öğretmenlere karşı düşmanca görüşleri var. Öğretmenin üç ay tatil yaptığını, artık yaptırmayacağını söyledi. Öğretmenler üç ay tatil yapmıyor. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine göz dikti” dedi.



‘Milli ifadesi by-pass’


2011 yılında öğretmenlerin özür grubu atamalarının yılda bir defaya düşürüldüğünü anlatan Demir, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın “milli” ifadesinin “by-pass” edildiğini kaydetti. Kanun hükmündeki kararnameyle teşkilat yapısı değişen bakanlığın amaçları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaş yetiştirme ilkesinin çıkarıldığına dikkat çeken Demir, Dinçer’in atanamayan öğretmenlere “başka sektörlere yönelin” dediğini anımsattı. Dinçer’in atanamayan öğretmenlere başka iş önermesinin eğitime bakışını gösterdiğini kaydeden Demir, “Dinçer, 2011 yılında eğitimi küme düşürmüştür. Eğitim ulasal, üretim ve bilimsel olmaktan saptırılarak, dünya vatandaşlığı ve küresel değerler diye tüketim kültürüne yaklaşmıştır. Bakanın 2011 yılında bizden aldığı not kocaman bir sıfırdır” dedi.


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