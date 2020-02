Eğitim İş Genel Başkanı: Türkiye'de çözülemeyen en önemli konu eğitim sorunu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- EĞİTİM İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Türkiye’de çözülemeyen en önemli konunun eğitim sorunu olduğunu ifade etti.

​Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, sendikanın tanıtımı ve Türkiye’de eğitimde yaşanan sorunlar ve çalışanların değerlendirmelerini almak için Kayseri’de geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulunan Genel Başkan Orhan Yıldırım, Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ile görüş alışverişinde bulundu. Sendika hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, “Eğitim İş Sendikası, 17 Ekim 2005’te kuruldu. Türkiye’de 40’a yakın eğitim sendikası arasında dördüncü büyük sendika. Okulu olmayan yerlere okul yapılmasını, yurt olmayan yerlere yurt yapılmasını ve yapılmış olan okullarında eksiklikleri noktasında hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda tutmuş olduğumuz raporlarla bilgilendirmek ve bunların giderilmesi adına çalışmalar sürdürüyoruz” dedi.

Eğitimde sorunların yıllardır devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Milli Eğitim Bakanımızın da sık sık yinelediği gibi Türkiye’de çözülemeyen en önemli konu eğitim sorunudur. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, neredeyse her konuşmasında yinelemektedir. Bu eğitim sorununun çözülememesinin nedeni son 15-16 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarının politikaları olmak üzere son 30-40 yıldır sürdürülen ve sürekli değiştirilen eğitim sistemidir. Her göreve gelen Milli Eğitim Bakanı, aynı cümleyle göreve başlamıştır. ‘Önceki sistem yanlıştır, yeni bir sistem getiriyoruz, bu sistem eğitimdeki tüm sorunları giderecek.’ Bu cümleye bakın, her gelen Milli Eğitim Bakanının kullandığı kalıp sözdür” diye konuştu.

Yıldırım, sınav sisteminde yaşanan değişiklikler ile ilgili olarak da, “TEOG sınav sistemi, üniversite sınav sistemi ile ilgili bir değişiklik olması gerektiği tartışması ortaya çıktı. Bizler, öğrencilerin sınav maratonunda olmasını doğru bulmuyoruz. Ancak Türkiye’deki lise ve üniversite sayısı bellidir. Şu anda 18 milyonu geçen öğrenci sayımızın tamamının üniversitelerde okuyabilme şansı yoktur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de öğretmen olmanın çok zor bir süreç olduğunu kaydeden Yıldırım, “Her yıl sizin yeniden öğretmen olup olmadığınız sorgulanmaktadır. İyi öğretmen misiniz, kötü öğretmen misiniz gibi bir tanımlamaya girmek zorundasınız. Buna rağmen Türkiye’de 400 bini aşkın atanmayan öğretmen vardır. Öğretmenlik dışında kendilerini yetiştirdikleri hiçbir alan yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri performans olarak değerlendirelim tartışması ortaya attı. Öğretmenlerinin performansını değerlendirmek adına da öğrenci, veli, zümre öğretmeni, müdür yardımcısı, müdür gibi konu başlıklarıyla öğretmeni yeniden değerlendirelim dedi. Biz, öğretmenlerin atandıktan sonra sorgusuz sualsiz devam etmesi gibi bir duruşumuz yok. O alanla ilgili yeterliliği olmayan kişiler tarafından, yeterliliğinin tartışılmasını doğru bulmuyoruz.” diye konuştu.

