‘Eğitim’ iptal edilebilir

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Ünal Yarımağan, “YGS’nin iptal edilmesini gerektirecek hiçbir bulguya rastlanmadı. KPSS’nin sızdırıldığı iddiası doğru çıkarsa Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edilir” dedi



YGS’nin iptal edilmesini gerektirecek hiçbir bulguya rastlanmadığını söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 10-11 Temmuz’da yapılan KPSS ile ilgili soruların sınavdan önce sızdırıldığı iddialarının doğruluğu kanıtlandığı takdirde, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nın iptal edileceğini açıkladı.



Yarımağan, “Sınavdan önce, sınavın soruları dışarıya çıktıysa, bunun 3 kişiye mi ulaştığını, 300 kişiye mi ulaştığını bilemezsiniz. Yani, bu durumda Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edilir. Herhalde doğrudur diyorum savcıya ulaşan, sendikanın söylediği şeyler. Yani, o 5 Temmuz’daki olay doğruysa, o sınav iptal edilecek” dedi.



Ertelenen TUS ve önlisans-ortaöğretim mezunlarına yönelik KPSS’nin Kasım-Aralık ayı içinde yapılmasının planlandığını belirten Yarımağan, şunları söyledi: “Bu doğrultuda soruların yeniden hazırlanması gerektiği kanaati oluştu. Yeni takvim yapmak durumundayız. O takvimi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”





İptale ilk mesaj



Daha önceki sınavlarda kopya çektiği kesinleşen ancak mahkemeye gidip bunu iptal ettirenler olduğunu söyleyen Yarımağan, sınav sisteminin güvenli olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Yarımağan, soruların nakliyesi aşamasında polis ve diğer güvenlik ekiplerinin önlem aldığını belirterek, sınavda hem ÖSYM görevlilerinin hem de yerel emniyet görevlilerinin çalıştığını söyledi.



Soru kitapçıklarının konulduğu odalarda 24 saat gözetim altında tutulduğunu, başında hem ÖSYM’den hem de emniyetten görevlilerin nöbet tuttuğunu anlatan Yarımağan, adayların sınav salonlarına belli kurallar çerçevesinde kontroller yapılarak alındığına işaret etti.



Yarımağan, “Maalesef suç örgütleri var. Sınavda adayın yerine başkasını sokan şebekeler kuruluyor. Bunlarla mücadele etmek başta güvenlik görevlilerine düşüyor. Bizim görevlilerimizin de bunları yakalaması” diye konuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün YGS’de kopya çekileceğine ilişkin 4 ay önce ÖSYM’ye yazı yazdığı ancak ÖSYM’nin yanıt vermediği iddiasına karşılık Yarımağan, şöyle konuştu:



“YGS ile ilgili Adana, Ankara ve Eskişehir emniyet müdürlüklerinin bu doğrultuda yazıları olmuş. İstenilen bilgileri vermişiz. Fakat bunlarla ilgili hiç sonuçlanan durum yok” dedi.







