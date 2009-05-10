Eğitim için gitti, hayvan katlinden dönecek

ABD’de üniversite eğitimi almaya giden Türk öğrenci hayvanlara işkence edince hem okulundan hem de Amerika’dan oldu.



Vatan’ın haberine göre, Douglas County mahkemesi, bir kediyi ağır şekilde yaralayan ve bir köpeği de işkence ederek öldüren 21 yaşındaki Cem Başoflas isimli Türk gencine 4 bin 873 dolar para ve 30 gün hapis cezası verdi. Ailesi İstanbul’da yaşayan gencin ayrıca sınırdışı edilmesi kararlaştırıldı. Kansas Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olan Cem ayrıca, ABD’deki öğrenimini yarıda bırakarak sınırdışı edilmesine karar verildi. Gencin hapis cezasını tamamlayıp önümüzdeki günlerde İstanbul’a gönderileceği açıklandı.

