Eğitim Devrimcisi Mustafa Necati Kartal’da anıldı

İSTANBUL, (DHA) - EĞİTİM Devrimcisi Mustafa Necati, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi tarafından düzenlenen programla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde anıldı.

İstiklal Savaşı yıllarında ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki hizmetleriyle unutulmaz izler bırakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından Mustafa Necati’nin anısına, vefatının 89’uncu yılında düzenlenen panele Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Gürsel Öğüt, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

MUSTAFA NECATİ VE TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU

“Köy Enstitüleri ve Mustafa Necati” konulu panele konuşmacı olarak Av. Celal Ülgen ve Gazeteci-yazar Mustafa Mutlu yer aldı. Av. Celal Ülgen, Mustafa Necati’nin Adalet Bakanı döneminde hukuk alanında yaptığı düzenlemeleri anlatırken; Mustafa Necati döneminde yapılan Tevhidi Tedrisat, Halk Devrimi konularına da değindi. Gazeteci-Yazar Mustafa Mutlu ise Köy Enstitülerinin başlangıcı olan Muallim Mekteplerinin kurulmasında Mustafa Necati’nin yaptığı çalışmaları anlattı. Mustafa Necati’nin kurtuluş mücadelesi döneminde çıkarmış olduğu gazete hakkında bilgi veren Mutlu, kısacık ömrüne büyük devrimler sığdıran Mustafa Necati’nin ileri görüşlülüğüne, Köy Enstitülerine ve eğitime vermiş olduğu değere dikkat çekti.

“UMUTSUZ DURUM YOKTUR, UMUTSUZ İNSAN VARDIR; BEN UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM”

Panelin ardından yaptığı konuşmada Atatürk’ün ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır’ sözünü hatırlatan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, şunları söyledi:

“Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Bu ülke; İngilizlerin, Fransızların, Suriye’de, Orta Doğu’da yaptığı gibi masa başında çizgi ile kurulmadı. Kanla yoğruldu, sınırlar kanla çizildi. Tekrar sınırlar çizilecekse bu kanla olur. Dolayısıyla biz ülkemizi ne böldürürüz, ne bölüştürürüz, ne de karanlığa teslim ederiz. 19 Mayıs 1919’da Atatürk yola çıktı. Bugün bu ülkede binlerce, yüreğinde Atatürk sevgisi olan, beyninde Atatürk bilinci olan insan var. Bu yüzden hiç umutsuz değiliz. Mustafa Necati bizim için çok önemli. Şah Kulu Sultan Vakfı’na vermiş olduğumuz arsadan Mustafa Necati Kız Yurdu’nu yapmaya çalışıyoruz. Bu bir mesajdır. İnönü’nün, ‘Anneler kaliteli eğitim alırsa bu memleket ilerler’ sözünden yola çıkarak, kız çocuklarımızın mutlaka iyi bir eğitim alması gerektiğini belirten bir mesaj bu. ‘Kız çocukları 9 yaşında evlensin’ diyenler, Bu ne gaflet… Bu din böyle kullanılmamalı. Atatürk iki fakülteyi kurudu.

ATATÜRK: ÖNCE İLAHİYAT FAKÜLTESİ\'Nİ KURUN

Atatürk’e soruyorlar, ‘Efendim, ancak bir fakülteyi kurabileceğimiz bütçemiz var. İlahiyat Fakültesi\'ni mi kuralım, tıp fakültesini mi?’. Atatürk, ‘İlahiyat Fakültesi’ni kurun, çünkü bu ülke aydın din adamlarıyla dinini öğrenebilir. Önce bu insanlara dinini öğretecek din eğiticilerini yetiştirelim’ diyor. 1946’ya kadar Tıp Fakültesi kurulamıyor ama İlahiyat Fakültesi kuruluyor. İlahiyat Fakültelerinde özgür düşünce için felsefe dersleri veriliyor. 2 yıl önceyi hatırlayalım, ülkeyi yöneten ne dedi? ‘İlahiyat Fakültelerinde felsefe dersi kalkmalıdır’ dedi. Her şeyi yan yana getirip onların hedefledikleri şeyi öğrenebilirsek, biz de o sorumluluk içinde yürümeye devam edebiliriz.”

Konuşmasının ardından Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Gürsel Öğüt, konuşmacılar Av. Celal Ülgen ve Gazeteci- yazar Mustafa Mutlu’ya çiçek takdiminde bulundu.

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