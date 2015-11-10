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Eğitim-Bir Sen temsilcisi: Karma eğitim insan fıtratına aykırı

"Karma eğitim yapmayan okullarda öğrenciler daha başarılı oluyorlar"

10 Kasım 2015 11:59

Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir Sen’in Birecik temsilcisi Nahsan Aydın, karma eğitimin insan fıtratına aykırı olduğunu savundu. Aydın, karma eğitim yapmayan çocukların daha başarılı olduğunu ileri sürdü.

kamuajans.com’da yer alan habere göre, karma eğitimi ‘dayatma’ olarak niteleyen Aydın, “Bırakalım veliler, istedikleri şekilde istedikleri okula çocuklarını göndersinler. Çocuklarını karma eğitim okullarına göndermek istemeyenler var. Bu insanların taleplerini dikkate almamız lazım” dedi.

Karma eğitim veren okulların başarı oranının düşük olduğunu öne süren Aydın, “Karma eğitim yapmayan okullarda öğrenciler daha başarılı oluyorlar. Olaya başarı gözüyle bakıyorsak bu anlamda çocukların başarısı da artacaktır. Ayrıca karma okullarda bazı öğretmenlerin karşıt cinsleri yan yana oturtma gibi yanlışları olabiliyor. Bunlar insan fıtratına aykırıdır” diye konuştu.

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