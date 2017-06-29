Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı'ndan 'Adalet Yürüyüşü' tehdidi: Düzce bir uyarıydı; milletin sabrını zorlamayın!

Eğitim Bir Sen’in İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan başlattığı ve bugün 15. gününe gire Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etti.

Yavuz, “Gerekirse tatile çıkan üyelerimizi çağırır, meydanları size dar ederiz” derken, “Düzce'de yürüyüş alanına dökülen gübrenin uyarı niteliğinde olduğunu ve ceza evinde hainleri barındıracak çok sayıda yer olduğu” ifadelerini kullandı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda tehditler savuran Yavuz’un hakaretlerle dolu suç teşkil eden açıklamasının tamamı şöyle:

“ ***UMUDUN BAĞLANDIĞI YER***

Sabahleyin işe gelirken yolumu Maltepe Cezaevi önüne çevirdim. CHP buraya yürüyor. Buradan bir iktidar çıkar mı diye baktım, hiçbir ışık göremedim.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaştıkça konvoyuna katılan asker, polis, savcı, öğretmen katili teröristlerle buraya ulaşınca ne isteyecek?

1) Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarını deşifre eden, ihaneti belgeli milletvekili serbest bırakılsın,

2) 15 Temmuz'un kontrollü darbe girişimi olduğu kabul edilsin, bütün FETÖ militanları serbest bırakılsın,

3) 20 Temmuz gerçek darbe ilan edilsin, OHAL sona erdirilsin,

4) Referandum sonuçları yok sayılsın,

5) HSK'da Moğoltay standardına dönülsün,

6) Küresel güçler Türkiye'ye müdahale etsin.

....

Bu kafa, 1920 öncesinde olsaydı Mandacılığı savunur, İstiklal Savaşına katılanları, "dünyaya kafa tutarak başımıza iş açıyorlar." diye suçlardı.

"İstanbul’a yaklaştıkça tehlike büyüyor"

İstanbul'a yaklaştıkça tehlike büyüyor. Bu kadar vatan millet düşmanını, on maddelik göstermelik genelgeyle kontrol edemezsiniz. Amacınızı millet biliyor.”

“Bizden uyarması: Bu milletin sabrını zorlamayın”

“Düzceli vatandaş yolunuza bir kamyon gübre dökerek sizi uyardı. 15 Temmuz'dan beri sabır taşına dönen milleti, daha önceki şımarıklıklarınıza sabreden millet zannetmeyin. Bizden uyarması, biz de sivil itaatsizlik hakkımızı kullanırsak kaçacak cezaevi bile bulamazsınız. Bu milletin sabrını bu kadar zorlamayın.”

“Tüm üyelerimizi çağırır, size dar ederiz”

“Gerekirse biz de tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır, Maltepe'yi size dar ederiz. BEKLİYORUZ...

Maltepe Cezaevi bu görüntüsüyle daha çok haini bünyesinde barındırabilir. Ona bu sabah yerinde teşhis ettim ve huzurla oradan ayrıldım. Milletimiz rahat olsun.”