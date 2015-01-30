Milli Eğitim Bakanı Avcı: Eğitimimiz yazboz tahtasına döndü

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eğitim dünyasının tam bir yazboz tahtasına döndüğünü, özel okullara geçişte verilen teşvike ise bekledikleri başvurunun olmadığını söyledi.

Türkiye Özel Okullar Birliği'nin 'Geleceğin Öğretmeni' teması üzerine 14'üncüsü düzenlenen Eğitim Sempozyumu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Antalya Valisi Muammer Türker, AB Özel Okullar Birliği Başkanı Simon Steen, Türkiye Özel Okullar Birliği Eşbaşkanı Cem Gülan ve eğitim camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cihan Haber Ajansı’ndaki habere göre, Antalya'da 19'uncusu düzenlenen Milli Eğitim Şurası'nda da dört ana temadan birinin öğretmenin niteliğinin artırılması olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, gelecekteki öğretmen kavramını biraz merak ettiğini söyledi.

Geleceğin öğretmeni tabirinin belirsizlikten bahsettiğine işaret eden Bakan Avcı, "Bir de öğretmen dediğimiz kavram yüzlerce, binlerce yılın oluşturduğu bir kavram, meslek, misyondan bahsediyoruz. Binlerce yıldan süzülüp gelen bu kavram var olmaya devam edebilecek mi? Geleceğin öğretmeni başlığı bize geleceğin öğrencisi konusunu tartışmamızı da gerektiriyor. Aslında geleceğin öğrencisini de konuşuyor olacağız ve onların nasıl bir dünyada yaşayacaklarını bilmiyoruz" diye konuştu.

Hiçbir değişken sabit kalmaz

Bugüne kadar gelecek öngörülerinde nasıl yanılındığını ve şaşırıldığını tarihin çok açık gösterdiğini kaydeden Bakan Avcı, "1800'lü yıllarda Londra'da ulaşım sorunlarının çözülmesiyle ilgili toplantıda, kentin 200 yıl boyunca sorun yaşamaması için Londra'nın yarısının tahıl olması gerekiyordu. Çünkü tüm araçlar, atlı arabalardan oluşuyordu. Bugün bakıldığında teknolojinin nasıl yön değiştirdiğini hepimiz biliyoruz" dedi. Tüm değişkenler sabit kaldığı takdirde öngörülerin tutabileceğini belirten Bakan Avcı, ancak hiçbir değişkenin sabit kalmadığını, böyle bir dünyanın olmadığını söyledi.

Eğitim yazboz tahtası

Gerek yaş, gerek meslek, gerek cinsiyet, gerek bilgiler itibariyle eğitim dünyasının tam bir yazboz tahtası olduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, kovboy filmlerinden bir örnek verdi. Eskiden kovboy filmlerinde bir 'saloon' olduğu ve sık sık kavga çıktığından bahseden Avcı şöyle konuştu:

"Fakat bir köşede de piyanist piyanosunu çalmaya devam eder. Bazı filmlerde piyanistin başucunda 'Piyanist elinden geleni yapıyor, lütfen piyaniste ateş etmeyin' cümlesi asılıdır. Ben de böylesine bir topyekün altüst olmuş, böylesine bir değişim ortamında Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu değişime ayak uydurabilmek için, aldığı kararlarla sık sık eğitimi yazboz tahtasını çevirmekle eleştirildiğimiz için, yaptığımız işin ne olduğunu bir de böyle anlatmaya çalışıyorum."

‘Özel okullara yeteri kadar başvuru olmadı'

Bakan Nabi Avcı, geçen yıl yapılan düzenleme ile özel okullara giden öğrencilere teşvik sağladıklarını hatırlattı. Bu yıl için 200 bin öğrencinin özel okullara geçişte başvuru yapmalarını beklediklerini anlatan Avcı, ancak yeteri kadar müracaat olmadığını için bu rakamın 167 binde kaldığını söyledi. Avcı, bu öğrencilere 535 milyon lira destek vererek özel okullara yönlendirdiklerini ifade etti.