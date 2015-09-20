Eğitilen isyancılar Suriye'de

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cuma gününden bu yana IŞİD
ile savaşması için
eğitilen 75 Suriyeli'nin ülkenin kuzeyine girdiğini açıkladı.
Örgüt Direktörü Rami Abdülrahman, isyancıların ağır silahlarla donatılmış 12 araçla
Türkiye üzerinden Suriye'ye girdiğini kaydetti. İsyancılar ABD ve müttefikleri
tarafından eğitilmişti.
ABD'li generallerden biri çarşamba günü ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamada,
Suriye'de IŞİD'e karşı savaşılması amacıyla başlatılan program kapsamında sadece 4
ya da 5 Suriyeli isyancının eğitildiğini söylemişti.
ABD Ordusu, mayıs ayında yılda 5 bin 400 savaşçının yetiştirilmesini amaçlayan
programı başlatmıştı.
Program, Başkan Barack Obama'nın IŞİD militanlarıyla
savaşta yerli ortaklara sahip
olma ve ABD birliklerini sınır hatlarında tutma stratejisi bakımından bir test olarak
görülüyor.