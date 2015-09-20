Eğitilen isyancılar Suriye'de

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cuma gününden bu yana IŞİD

ile savaşması için

eğitilen 75 Suriyeli'nin ülkenin kuzeyine girdiğini açıkladı.

Örgüt Direktörü Rami Abdülrahman, isyancıların ağır silahlarla donatılmış 12 araçla

Türkiye üzerinden Suriye'ye girdiğini kaydetti. İsyancılar ABD ve müttefikleri

tarafından eğitilmişti.

ABD'li generallerden biri çarşamba günü ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamada,

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşılması amacıyla başlatılan program kapsamında sadece 4

ya da 5 Suriyeli isyancının eğitildiğini söylemişti.

ABD Ordusu, mayıs ayında yılda 5 bin 400 savaşçının yetiştirilmesini amaçlayan

programı başlatmıştı.

Program, Başkan Barack Obama'nın IŞİD militanlarıyla

savaşta yerli ortaklara sahip

olma ve ABD birliklerini sınır hatlarında tutma stratejisi bakımından bir test olarak

görülüyor.