Egis Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece: 73 - 71

İSTANBUL,(DHA)

FİBA Avrupa Kupası 2\'nci J Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend\'e 73-71 yenildi.

Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 18-16\'lık skorla önde kapatsa da 2\'nci periyotta toparlanan ev sahibi ekip skoru lehine çevirdi. Egis Körmend soyunma odasına 40-28\'lik skorla önde gitmeyi başardı. 3\'üncü periyotta da Büyükçekmece\'nin kendisini yakalamasına izin vemeyen ev sahibi bu periyodu da 56-52\'lik skorla önde geçti.

Başa başa geçen son periyotta Büyükçekmece rakibini yakalasa da karşılaşmadan 73-71\'lik skorla mağlup ayrıldı.

Böylece Demir İnşaat Büyükçekmece 2\'nci turdaki 4\'üncü maçında 2\'nci mağlubiyetini aldı.

ikinci galibiyetini aldı.

