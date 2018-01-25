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Spor

Egis Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece: 73 - 71

İSTANBUL,(DHA) FİBA Avrupa Kupası 2'nci J Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend'e 73-71 yenildi

25 Ocak 2018 01:33

İSTANBUL,(DHA)

FİBA Avrupa Kupası 2\'nci J Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend\'e 73-71 yenildi.
Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 18-16\'lık skorla önde kapatsa da 2\'nci periyotta toparlanan ev sahibi ekip skoru lehine çevirdi. Egis Körmend soyunma odasına 40-28\'lik skorla önde gitmeyi başardı. 3\'üncü periyotta da Büyükçekmece\'nin kendisini yakalamasına izin vemeyen ev sahibi bu periyodu da 56-52\'lik skorla önde geçti. 
Başa başa geçen son periyotta Büyükçekmece rakibini yakalasa da karşılaşmadan 73-71\'lik skorla mağlup ayrıldı. 
Böylece Demir İnşaat Büyükçekmece 2\'nci turdaki 4\'üncü maçında 2\'nci mağlubiyetini aldı.
ikinci galibiyetini aldı.
 

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